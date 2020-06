Lorenzo Riccardi di UeD fredda Claudia “Non escludo…”

L’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi ha dichiarato di non escludere la fine del rapporto con Claudia, parole che gelano la fidanzata

Non finisce mai di sorprendere con le sue stravaganze Lorenzo Riccardi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto certe frasi che sono sembrate alquanto esagerate, tanto da attirarsi le critiche del web. Ma cosa è successo? Anche se giovanissimo, infatti ha solo 23 anni, Riccardi da tempo è un volto noto di Canale 5.

La sua simpatia e la sua caparbietà hanno conquistato il pubblico. Voluto da Maria De Filippi sul famoso trono rosso nel 2019, ha scelto quella che sembra sia la donna della sua vita, Claudia Dionigi. La loro relazione va a gonfie vele, anche se sulle pagine Instagram i post insieme sono meno frequenti. Per questo i fan hanno pensato che la coppia stia vivendo un momento di crisi.

Lorenzo Riccardi si mostra di spalle con il tatuaggio

A trascinare i fan su questa supposizione è stato anche un post di Lorenzo. L’ex tronista appare ritratto di spalle e con il tatuaggio monstre in bella vista. Il tatuaggio era stato iniziato qualche tempo fa, ma adesso sembra ultimato. Ma l’intento di Riccardi non era quello di mostrare il tatuaggio, bensì l’amore per il cane Arlette.

Nella didascalia ha scritto infatti la frase “Love for my dog”, quindi è chiaro che si riferiva al cane. Ma oltre a questo i fan hanno anche notato altro, che ha permesso di ricollegarlo alla presunta crisi fra la coppia. Gli utenti nei commenti hanno sollevato dubbi sull’amore che Riccardi prova per Claudia. Lorenzo non ha dato alcuna risposta sui commenti, anzi hanno risposto al posto suo i followers che lo amano e lo stimano.

La frase di Lorenzo ha sollevato dubbi sulla relazione con Claudia

Ma cosa ha fatto scattare i fan che hanno detto di avere dubbi sulla sua relazione con Claudia? Pare che Lorenzo abbia detto in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne che non esclude il fatto che si possano lasciare. In realtà, Riccardi è stato molto chiaro e ha detto che se entrmabi dovessero avere dubbi sui loro sentimenti non esiterebbero a troncare.

Per il momento tutto questo sembra lontano, i due vanno d’amore e d’accordo. Anzi, Lorenzo ha anche detto di volersi candidare per l’Isola dei Famosi. Vedremo se riuscirà ad entrare fra i concorrenti!