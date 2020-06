Temptation Island, anticipazioni: una coppia ha già lasciato il programma, le indiscrezioni

In queste ore si è diffusa un’indiscrezione su una delle coppie che partecipa al programma. Ecco che cosa sarebbe successo

Temptation Island: una coppia lascia il programma

Come sapete bene, le registrazioni di Temptation Island sono iniziate la settimana scorsa e quindi le dinamiche tra le coppie sono nel pieno del loro svolgimento. Mentre siamo in attesa della prima puntata che andrà in onda giovedì 2 luglio, ci sono già le prime indiscrezioni.

Dalla pagina Uomini e Donne Classico e Over sono arrivate anticipazioni importanti. Secondo loro, che sono in genere sempre molto affidabili, una coppia ha già lasciato il programma. Si tratta di Valeria e Ciavy. Lei, inaspettatamente, ha baciato un tentatore (Alessandro Basciano, ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche) e Ciavy ha deciso di andare via.

Ovviamente non sappiamo esattamente come sono andate le cose e sembra davvero un’avvenimento incredibile se consideriamo il video di presentazione della coppia. Lì Ciavy aveva ammesso di avere dei dubbi sui suoi sentimenti e di trovare continue scuse per non andare a convivere, mentre Valeria aveva detto che per lei Ciavy era tutto, in lacrime.

Le coppie

Pochi giorni fa le coppie della nuova edizione mista di Temptation Island sono state svelate. Ben due sono le coppie famose e sono formate da Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. La prima vorrebbe mettere alla prova la loro relazione sulla gelosia in modo da fare passi importanti, come il matrimonio. La seconda vorrebbe far prendere alla storia una direzione ben precisa dopo tre anni.

Quattro, invece, le coppie non famose in questa edizione condotta da Filippo Bisciglia. Dopo Valeria e Ciavy, che forse hanno già abbandonato, ci sono anche Annamaria e Antonio con dieci anni di differenza. Lui ha sbagliato, ma lei l’ha perdonato. Vuole capire, però, se è davvero la persona giusta. Anche per Anna e Andrea ci sono dieci anni di differenza, lei vorrebbe dei figli, mentre lui no e vuole del tempo perchè comunque la ama.

Sofia e Alessandro, infine, stanno insieme da 4 anni e mezzo, anche se la loro storia è caratterizzata da continui tira e molla. All’inizio andava tutto alla grande, poi lei ha frequentato un’altra persona per sei mesi. Lui è molto innamorato di lei, ma vuole vedere che persona è davvero. Manca poco per poterli conoscere. Chi di loro riuscirà a superare il viaggio nei sentimenti?