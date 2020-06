Federica Pellegrini in costume, ma un particolare non sfugge ai fan (FOTO)

Tonica e perfetta in bikini, Federica Pellegrini mostra un dettaglio che non sfugge ai fan, la campionessa ha i muscoli

Sempre in forma smagliante, Federica Pellegrini indossa un bikini che mette in mostra il suo fisico mozzafiato. La campionessa si gode un momento di relax in piscina e si diverte anche a prendere la tintarella mentre sorseggia un tè fresco a bordo vasca. In questo momento non indossa occhialini e cuffia e si gode un po’ di pausa.

Nello scatto postato dalla campionessa i fan notano i suoi muscoli, frutto di anni di allenamento. Subito sono arrivati tanti commenti sullo scatto che la Pellegrini ha pubblicato e in cui appare tranquilla e spensierata. Ma altre volte la Pellegrini ha messo in mostra muscoli in alcuni post pubblicati sui social. In passato ha anche postato uno scatto in foto in cui mostrava i muscoli della schiena.

Federica Pellegrini in costume mostra i muscoli

Allora aveva detto che allenava ogni punto del suo corpo perché solo così si sentiva viva. Lei stessa ha detto di apprezzare molto i muscoli ammissione che ha, anche perché sa bene quanto ha faticato per ottenerli. La campionessa non si è mai fermata e ha sempre cercato di migliorarsi e di ottenere il meglio per la sua carriera. Al tempo stesso ha anche raggiunto un equilibrio con se stessa e ha conquistato un appagamento a cui non rinuncia.

Per nuotare come fa lei ci vuole davvero un fisico pazzesco e lei mostra di averlo. Ci vuole anche tanta tenacia e costanza, elementi che ha dimostrato di avere e di perseguire. Non si è mai abbattuta ai primi ostacoli e neanche i commenti degli haters l’hanno spaventata. La sua costanza negli allenamenti l’ha resa forte e competitiva e in tante lottano per batterla.

La Pellegrini una vera campionessa

A 32 anni Federica è una vera campionessa, e adesso si sta preparando per riprendere gli allenamenti e partecipare alle Olimpiadi di Tokyo. I giochi a causa del coronavirus sono stati rimandati al 2021, ma lei è pronta a ricominciare per essere al massimo della forma.

Le sue ultime foto postate sui social mostrano la Pellegrini in ottima forma ei fan sono felici di ammirarla in tutta la sua bellezza. Il suo fisico marmoreo è spettacolare, impossibile non notarlo, così come i suoi muscoli sono tonici e perfetti!