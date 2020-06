Uomini e Donne, è finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli

E’ finita tra Gemma e Nicola?

Uomini e Donne tornerà su canale 5 dopo l’estate e i telespettatori non vedono l’ora. Stanno seguendo con attenzione sui social gli sviluppi delle vicende sentimentali dei partecipanti. Purtroppo sembra che Giovanna Abate e Sammy Hassan abbiano troncato prima del tempo, poiché lui è stato visto con l’ex di Davide Basolo a una festa.

Sono stati fotografati durante l’ennesimo confronto andato male. Nessuno dei due ha spiegato come stanno realmente le cose tra loro. Stesso discorso vale anche per Gemma Galgani, sparita nel nulla dopo la pubblicazione di uno scatto di Nicola Vivarelli. Quest’ultimo è al centro del gossip per essersi concesso una vacanza da single.

Nicola è in vacanza con gli amici

E’ finita tra Gemma e Nicola? Il ragazzo ha tolto ogni dubbio pubblicando una foto sul profilo Instagram. In pratica ha fatto le valige per trascorrere con gli amici una vacanza, precisamente a Cinqueterre. Molti hanno notato che non è in compagnia di Gemma, alla quale aveva promesso un viaggio romantico.

Come se non bastasse la dama torinese non sta lasciando né like né commenti ai suoi scatti. Ragion per cui in tanti sostengono che sia giunta al termine la loro frequentazione. Nessuno ha mai creduto nella paradossale situazione, dato che lui è molto giovane. Una sua ex dà per scontato che stia approfittando della popolarità di Gemma per avere visibilità.

Non a caso in passato ha partecipato ai casting del programma con la speranza di potersi mettere alla prova con qualche tronista. Un’altra donna, invece, ha rivelato di essere stata lasciata per una questione anagrafica e di prole. Gemma non si è mai lasciata influenzare da tutto ciò e ora sta optando per il silenzio, anche se i fan non riescono a gestire la curiosità.

Nicola sul trono a settembre?

L’interesse di Nicola non ha mai convinto il pubblico di Maria De Filippi, ma il suo modo di fare ha letteralmente conquistato. Nonostante abbia solo 26 anni, ha una maturità superiore a quella dei suoi coetanei. Per questo motivo Valentina sostiene che possa approcciare con donne più grandi. Non è certo come siano andate le cose con Gemma per ora. Se dovessero confermare la rottura, la redazione potrebbe valutare l’idea di proporgli il trono. Sicuramente ne vedremo delle belle.