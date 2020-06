Elton John 36 anni fa il cantante era sposato con una donna, ecco chi è (FOTO)

Spuntano alcune foto di Elton John di 36 anni fa, il cantante era sposato con una donna, oggi è omosessuale dichiarato

Pochi lo sanno, ma 36 anni fa Elton John era sposato con una donna. Possibile? E’ assolutamente vero, lei si chiama Renate Blauel e si sono sposati nel giorno di San Valentino nel 1984. Un matrimonio durato appena due anni, infatti è naufragato nel 1988, quando la star si dichiarò omosessuale al mondo intero. Tuttavia, i rapporti fra i due sono stati amichevoli e hanno mantenuto l’armonia.

O almeno così era sembrato, fino a quando Renate non ha fatto delle dichiarazioni sul cantante e ha anche avviato un procedimento legale contro di lui. I due si conobbero durante le registrazioni dell’album Too Low for Zero e si sono sposati durante la sua tournée in Australia. Il giorno scelto era quello di San Valentino, un bel giorno per suggellare un amore. (Continua dopo la foto)

Elton John dopo due anni dal matrimonio ha fatto coming out

Dopo la nascita dei figli il cantante ha scelto di fare coming out e successivamente ha sposato David Furnish. Quando tutto nella vita di Elton John sembrava perfetto ecco che arriva il procedimento penale contro di lui. Ad avviarlo è stata proprio la sua ex moglie, come ha pubblicato Repubblica. Il giornale ha detto che la donna ha fatto un’ingiunzione contro la star mondiale.

L’ingiunzione è stata fatta per il saldo di un debito che un creditore ha avanzato. Potrebbe trattarsi di un accordo finanziario che la coppia ha firmato con il divorzio. Pare che la donna abbia proceduto con l’ingiunzione per evitare che alcuni documenti vengano pubblicati e resi noti dai giornali.

Il cantante e la sua ex potrebbe trovare un accordo

Gli avvocati di Elton non si sono pronunciati, mentre i legali della sua ex moglie hanno accennato che la disputa potrebbe risolversi con una risoluzione amichevole. All’epoca del divorzio lo stesso John affermò di aver fatto soffrire la donna che amava. Lei lo aveva amato in maniera incondizionata e senza riserve. La fine del loro matrimonio è stata una sofferenza, ma non si sono lasciati con odio.

Ogni volta che gli accadeva qualcosa la stampa puntualmente ricorreva alla sua ex per farle confessare se c’erano segreti tali da far scoppiare il gossip. La storia è andata avanti per anni ma la donna non ha mai voluto rilasciare alcuna intervista.