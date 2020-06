Alessandro Graziani replica a Giovanni Conversano: il commento pungente sui social

Dopo la lettera di Giovanni Conversano a Serena Enardu, Alessandro Graziani ha replicato sui social. Ecco che cosa ha detto

Le insinuazioni di Giovanni Conversano su Serena Enardu

Pago e Serena Enardu, dopo sette anni, hanno deciso di mettersi alla prova nella seconda edizione di Temptation Island Vip perchè Serena non era più sicura dei suoi sentimenti. Infatti, ha iniziato un flirt con Alessandro Graziani, ha lasciato Pago e si è frequentata con il tentatore. Poi se ne è pentita e ha deciso di riconquistare Pago al Grande Fratello Vip.

Lui l’ha perdonata, i due sono tornati insieme ma dopo il lockdown c’è stato l’addio definitivo. Le due versioni non combaciano: lui dice di aver scoperto le bugie di Serena su Alessandro Graziani, con il quale c’è stata proprio una storia d’amore, lei dice di averlo sbattuto fuori di casa a seguito di un pesante litigio dovuto alla sua gelosia.

In ogni caso, Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena Enardu ha avuto qualcosa da dire in merito. Non è la prima volta che lo fa. Se vi ricordate Serena è stata una tronista di Uomini e Donne e si era interessata a Giovanni. Le cose non sono andate bene, lui è diventato tronista, ma lei è tornata a corteggiarlo. La loro storia d’amore è andata avanti per tre anni, poi lei ha detto di essere stata tradita.

La versione di Giovanni

Giovanni Conversano ha approfittato della presenza in televisione della sua ex fidanzata per mandare qualche frecciatina. Poi, al settimanale DiPiù ha detto che lui conosce molto bene Serena e quindi sa quanto per lei sia importante la popolarità. Per questo ha illuso e giocato con Pago, solo per avere spazio in tv. La stessa cosa l’aveva fatta anni prima a lui.

Inoltre, ha menzionato Alessandro Graziani dicendo di sapere che tra loro i contatti telefonici non si sono mai interrotti in questi mesi e che, anzi, Serena stava preparando il suo ritorno a Uomini e Donne per continuare la sua storia con il pallavolista.

La replica di Alessandro

A sorpresa, alle dichiarazioni di Conversano, ha risposto Alessandro Graziani. Quest’ultimo non ha fatto nomi, ma sembra sia evidente il riferimento. Infatti, in una Instagram Story dal suo profilo Instagram, Alessandro si è chiesto su che basi “certa gente” fa supposizioni per poi dire: “Non avete mangiato abbastanza su questa storia? (che noia)“. Voi che cosa ne pensate?