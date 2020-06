DayDremer – Le Ali del Sogno, anticipazioni mercoledì 1° luglio: Emre sospetta di Aylin

Sedicesimo appuntamento di DayDreamer – Le Ali del Sogno

Continua la programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Can Yaman e Demet Ozdemir. Le anticipazioni della puntata in onda su Canale 5 mercoledì 1° luglio 2020, il fotografo Can continuerà ad avere dei grattacapi a causa della rivale Aylin.

Il fotografo verrà screditato dalla fidanzata di Emre facendolo accusare di aver copiato degli scatti di un’altra campagna pubblicitaria. Il ragazzo si vedrà costretto a rinunciare almeno per il momento, alla sua prestigiosa carriera, poiché gli verrà ritirata la licenza. Cosa gli accadrà? Per scoprirlo continuate a seguire la popolare serie della rete ammiraglia Mediaset.

Can accusato di plagio sarà sospeso dall’associazione dei giornalisti

Gli spoiler del nuovo episodio di DayDremer – Le Ali del Sogno in onda mercoledì 1° luglio 2020, svelano che Can riceverà una bruttissima notizia dal suo legale Metin. Nello specifico l’avvocato informerà l’affascinante fotografo che l’associazione mondiale di cui fa parte ha sospeso la sua licenza.

In poche parole il primogenito degli Aziz non potrà svolgere la sua professione fino a quando non dimostrerà di essere stato accusato di plagio in modo ingiusto. E se il ragazzo lascerà l’agenzia di famiglia per la troppa rabbia, i rappresentanti turchi dell’associazione di fotografi prenderanno una decisione molto importante. Avranno intenzione di interrogarlo per dargli la possibilità di difendersi dalle accuse che gli sono piovute addosso.

DayDremer – Le Ali del Sogno: Emre inizia sospettare di Aylin

Le anticipazioni della nuova puntata di DayDreamer – Le Ali del Sogno, svelano anche che Can non sarà rintracciabile perché farà perdere le sue tracce. Il fotografo talmente sarà furioso che spegnerà il suo smartphone per non essere disturbato da nessuno. A questo punto Sanem sarà assalita dai sensi di colpa per quello che è successo alla persona che ama, chiedendo aiuto alla sua cara amica Ayhan e di CeyCey.

La dipendente avrà intenzione di scoprire chi è l’hacker che ha falsificato le foto dell’Aziz. Subito dopo, mentre la giovane si metterà alla ricerca del suo datore di lavoro per informarlo delle ultime novità, Emre inizierà ad avere dei forti dubbi. Il fratello più piccolo di Can dopo aver riflettuto a lungo, inizierà a credere che ad accusare il fotografo possa essere stata la fidanzata Aylin.