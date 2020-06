Antonio Zequila: ‘Temptation Island Vip? C’è stato un contatto’

L’attore ha fatto sapere che c’è stato un contatto con la redazione di Maria De Filippi per partecipare al programma con il suo nuovo amore

Il nuovo amore di Antonio Zequila

Antonio Zequila ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Nella Casa più spiata d’Italia ha instaurato rapporti d’amicizia e ha litigato molto, spesso a causa del suo ego spropositato, come hanno sempre detto i suoi coinquilini.

Se ricordate, durante l’esperienza nel reality, Antonio aveva anche chiesto alla sua fidanzata Marina di sposarlo, ma lei non gli aveva fatto sapere nulla. Infatti, la storia è finita. Lui ha deciso di interromperla definitivamente dopo sei anni e adesso ha già voltato pagina in amore accanto ad una donna molto più giovane di lui.

Al settimanale Vero ha confessato che conosceva già la sua attuale fidanzata, ma si sono ritrovati solo di recente. A lui non importa la differenza d’età con la modella, conta solo lo stare bene insieme, cosa che non riusciva più a fare con Marina e “quando le situazioni diventano stantie meglio recidere i rami”. Anche se lui ha deciso di cambiare proprio albero, come ha detto nell’intervista.

Temptation Island Vip? ‘Io ho già preparato il costume’

Alle pagine della rivista ha anche confessato che c’è stato un primo contatto con la redazione di Maria De Filippi per poter partecipare a Temptation Island Vip. Ovviamente sarà nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi a settembre, anche se ci sono voci che la vorrebbero un’edizione completamente nip.

Antonio Zequila ha detto che ama il mare, ama la Sardegna e che lui ha già preparato il costume per partecipare. È curioso di vedere che cosa succederà con la sua fidanzata, anche se stanno insieme da poco tempo. Come lo vedreste voi Antonio Zequila nel viaggio nei sentimenti?

I dissapori con gli ex gieffini

Nella Casa del Grande Fratello Vip molti concorrenti hanno litigato pesantemente con Antonio: basti pensare a Sossio Aruta, con il quale ancora oggi ci sono parole di astio e antipatia. Solo con Aristide Malnati è riuscito a instaurare un legame, mentre con gli altri mai.

Lo prova il fatto che lui stesso aveva confessato di voler interrompere tutti i rapporti una volta finito il reality e anche il gesto di Fernanda Lessa e Fabio Testi nel non invitarlo alla reunion che c’è stata da poco nella tenuta dell’attore in provincia di Verona.