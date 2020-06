Oroscopo 30 giugno 2020: Pesci più determinati, Gemelli stanchi

L’Oroscopo del 30 giugno esorta i Pesci a credere maggiormente in se stessi. I Gemelli, invece, potrebbero accusare un po’ di styanchezza.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Non dovete abbassare la guardia, specie per quanto riguarda le faccende amorose. Una persona a voi cara potrebbe giocarvi un brutto scherzo, non fatevi trovare impreparati. Per quanto riguarda il lavoro, invece, c’è una bella ripresa e il mese prossimo ci saranno delle belle novità in arrivo.

Toro. Le finanze continueranno a tormentarvi. La paura di non arrivare a fine mese si farà sentire e questo vi spingerà ad essere particolarmente parsimoniosi. L’amore sta attraversando un periodo un po’ burrascoso, non lasciatevi tediare da fastidiose discussioni asettiche e prive di senso.

Gemelli. Oggi vi sentite un po’ stanchi e demotivati. L’Oroscopo del 30 giugno vi esorta a mantenere la calma e a non cadere in insolite discussioni. L’amore è favorito da Venere, che continua ad avere come domicilio il vostro segno zodiacale. Anche nel lavoro qualcosa si sta smuovendo.

Cancro. Buona ripresa per i nati sotto questo segno. Sia l’amore, sia il lavoro vanno verso un graduale miglioramento. Finalmente c’è un po’ di serenità e tranquillità mentale. Dopo aver affrontato diversi problemi e situazioni scomode, potrete godervi il meritato riposo. Possibili entrate di denaro in arrivo.

Leone. La fortuna aiuta gli audaci e questo è un po’ il vostro motto. Nel lavoro siete attratti dal rischio e, in questo periodo, potrebbe girarvi davvero bene. Se state pensando di avviare un progetto o una nuova attività ponderate bene i pro e i contro, ma ricordate che le stelle sono dalla vostra parte.

Vergine. La vostra forma fisica non è al top in questa giornata. Non temete, si tratta solo di una nuvola passeggera che presto vi abbandonerà. Prestate attenzione, però, alle piccole discussioni in amore. Cercate di mantenere la calma e di evitare i conflitti. A lavoro ci sono dei possibili cambiamenti da valutare.

Previsioni 30 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia. Finalmente un buon momento per quanto riguarda l’amore. Se in questo periodo avete attraversato dei problemi di coppia, adesso è il momento di superarli. Anche nel lavoro ci sono delle questioni che andranno verso una risoluzione positiva. Non mollate la presa proprio in questo momento.

Scorpione. La Luna entra nel vostro segno e questo vi renderà audaci e passionali. L’Oroscopo del 30 giugno vi esorta a sfruttare questa giornata per sfoderare le vostre armi vincenti in amore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, siete eccessivamente sospettosi. L’essere cauti va bene, ma non dovete esagerare.

Sagittario. Le storie che vanno avanti da molto tempo potrebbero attraversare una battuta d’arresto. Non prendete decisioni affrettate. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono dei risvolti interessanti in arrivo. Non sono esclusi possibili colpi di scena e cambi di sede o d’ufficio inaspettati.

Capricorno. Questo è un periodo un po’ delicato. L’Oroscopo del 30 giugno denota una certa insoddisfazione sia in ambito sentimentale sia lavorativo. Il segreto per affrontare al meglio questo periodo è quello di mantenere la calma ed essere pazienti. Nel lavoro sta per sbloccarsi una situazione a cui state lavorando da tanto.

Acquario. L’amore è in netta ripresa. Approfittate di questa situazione per raggiungere i vostri obiettivi. In merito al lavoro ci sono delle cose da mettere a punto. Probabilmente non avete digerito alcuni provvedimenti presi nell’ultimo periodo. Attenzione alle finanze, non spendete più del dovuto.

Pesci. In amore si va verso un graduale miglioramento. Dopo aver vissuto dei periodi parecchio turbolenti sotto questo punto di vista, finalmente ci sarà una ripresa. Nel lavoro ci sono delle novità, ma dovrete essere un po’ più audaci per dimostrare agli altri quanto valete davvero.