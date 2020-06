Gf Vip, il pensiero di Pupo su Giulia De Lellis: ‘Voglio lei accanto a me’

Il pensiero di Pupo su Giulia

Quando l’estate volgerà al termine, Mediaset darà il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Secondo fonti attendibili sembra che parteciperanno dei volti noti del mondo dello spettacolo, come la showgirl Elisabetta Gregoraci. Michela Quattrociocche e Cristina Buccino, invece, hanno smentito la loro presenza nella casa più spiata d’Italia.

Fino a qualche giorno fa si diceva che Andrea Cerioli, Arianna Cirrincione, Andrea Damante e Giulia De Lellis si sarebbero messi in gioco. In realtà anche questa notizia è risultata falsa, ma è quasi certo che l’ultima dei quattro avrà un altro ruolo. Probabilmente sostituirà Wanda Nara e darà dei pareri su ciò che faranno i concorrenti sotto ai riflettori. Pupo si è dichiarato entusiasta della scelta della produzione.

‘Ci vuole una che non ha mai letto un libro’

Il pensiero di Pupo su Giulia è stato apprezzato, nonostante ci sia un pizzico di ironia. Ha riconosciuto il fatto che abbia un enorme successo sui social. Non a caso è una delle poche corteggiatrici di Uomini e Donne ad aver colto l’occasione giusta per raggiungere la popolarità. Pupo apprezza di lei l’indole solare e spigliata, in quanto nel bene e nel male riesce sempre a far parlare di sé.

Dopo la rottura con Irama, si è fidanzata con Andrea Iannone e ha scritto un libro sul tradimento ricevuto da Damante. Durante la quarantena forzata ha lasciato il campione di motociclismo per tornare tra le braccia dell’ex tronista. Non avrà una cultura eccellente, però ha saputo giocare le sue carte per diventare famosa.

Il cantante ha sottolineato questo dettaglio del tutto irrilevante per ricoprire il ruolo dell’opinionista. Sicuramente ne vedremo delle belle, poiché Giulia non ha peli sulla lingua. Senza giri di parole, tende a dire cosa pensa. Ragion per cui darà del filo da torcere a chi entrerà nella casa.

Matrimonio in vista?

La collaborazione tra Pupo e Giulia è quasi certa, però bisogna attendere la comunicazione ufficiale. Per Giulia è un buon momento dal punto di vista sia professionale che sentimentale. Le cose stanno andando bene con il dj veronese, il quale le ha regalato un anello. E’ stato mostrato sui social da lei in persona. Sembra che stiano progettando le nozze, anche se la data è ancora da definire. I follower sostengono che stavolta riusciranno a realizzare il loro sogno.