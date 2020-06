Uomini e Donne: Sammy Hassan in compagnia dell’ex fidanzata di Davide Basolo, la reazione dell’Alchimista

Nella crisi che ha coinvolto Giovanna e Sammy, quest’ultimo è stato avvistato con l’ex fidanzata di Davide Basolo. Ecco i fatti e la reazione dell’Alchimista

Uomini e Donne: è già crisi tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

A inizio giugno avevamo assistito alla scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne. La tronista, divisa tra Davide Basolo e Sammy Hassan, ha scelto il vocalist ammettendo di provare un sentimento forte nei suoi confronti. Sammy ha finto di dire di no, è uscito dallo studio ma era uno scherzo. È rientrato con un mazzo di rose rosse e Giovanna ha avuto il suo lieto fine con la musica e i petali rossi.

Andava tutto bene, la coppia si mostrava felice e complice sui social e nelle interviste. Poi, all’improvviso, è successo qualcosa. Al compleanno di Sammy Giovanna non era presente e questo ha fatto pensare ad un allontanamento tra i due. La cosa sembra essere seria, tanto che Giovanna ha ammesso di avere bisogno di tempo per se stessa.

Sammy con l’ex di Davide Basolo

Sammy aveva raccontato, in una recente intervista con Raffaella Mennoia, che stava organizzando il suo compleanno in cui Giovanna avrebbe conosciuto i suoi amici. Invece, Giovanna non era presente. Sammy, inoltre, è stato visto in un locale a Forte dei Marmi in compagnia dell’ex fidanzata di Davide Basolo, suo rivale nel corteggiamento a Uomini e Donne.

Tralasciando il fatto che nello stesso locale erano presenti anche Davide Basolo e Alessandro Graziani (corteggiatori di Giovanna), il tutto è parso molto strano. Infatti, sono scattate le segnalazione a Deianira Marzano e non solo. Pare che Sammy e l’ex di Davide non si siano visti solo in quella occasione, ma anche la sera prima.

La reazione di Davide

Davide non aveva perso tempo e in una Instagram Story aveva pubblicato subito la foto di un tendone di un circo come frecciatina a quella simpatica reunion. Poi, la pagina Uomini e Donne Classico e Over ha contattato privatamente Davide, il quale ha riposto senza nessun tipo di problema. (Continua dopo la foto)

L’Alchimista ha raccontato che lui frequenta abitualmente quel locale perchè è vicino a casa sua e, inoltre, ci lavorano due suoi cari amici. Ha ammesso di aver visto Sammy e la sua ex fidanzata con un gruppo di altre persone e questa l’ha trovata una “clamorosa” coincidenza. Voi che cosa ne pensate?