“Ora basta non ne posso più…”: un Al Bano furioso minaccia querele, la confessione

Al Bano furioso per le fake news sulla primogenita Ylenia

Nonostante siano passati 26 anni si continua a parlare della scomparsa di Ylenia Carrisi, primogenita di Al Bano e Romina Power. In questo arco di tempo se ne sono dette di tutti i colori, con tanto di segnalazioni e speculazioni su una notizia di cronaca che ha stravolto la storica coppia e la loro famiglia. Qualche giorno fa in un programma della Spagna è stato insinuato che la figlia del Maestro, ormai 50enne, si troverebbe in Arizona.

Ovviamente si tratta di una notizia falsa e per tale ragione il cantautore di Cellino San Marco è stufo e stanco di vedere delle informazioni non veritiere sulla congiunta. Nel magazine DiPiù Tv, il giornalista Giancarlo De Andreis ha detto la sua. Ecco le sue parole: “Al Bano non ne può più e minaccia querele nei confronti di ancora specula sulla scomparsa di sua figlia”.

Giancarlo De Andreis parla del Maestro Carrisi e di Ylenia

La primogenita di Al Bano e Romina Power ha fatto perdere le sue tracce nei primi giorni di gennaio del 1994. All’epoca una giovanissima Ylenia si trovava a New Orleans con lo scopo di scrivere un libro sui senzatetto. Da qual momento in poi della ragazza non si sa più nulla e ad oggi non è ancora stato ritrovato il suo corpo. E se da una parte la cantante statunitense che di recente ha perso la sorella Taryn, è convinta che sia viva, il Maestro è certo della sua morte.

Resta il fatto che i due ex coniugi non hanno una tomba su cui piangere e non hanno nessuna certa sul destino della figlia. Il giornalista Giancarlo De Andreis, nella sua rubrica su DiPiù Tv, ha scritto: “C’è chi specula sul suo dolore e quello di Romina Power facendo uscire retroscena e notizie false”.

Al Bano Carrisi contro i media spagnoli

E’ trascorso oltre un quarto di secondo da quella misteriosa sparizione ma per giornali e siti è ancora molto ghiotta le presunte notizie che riguardano Ylenia Carrisi. In una recente intervista Al Bano ha affermato che certi media farebbero di tutto pur di vedere aumentare il loro audience, anche inventarsi delle notizie.

“Io conosco la storia, c’è la parola fine da quel maledetto 5 gennaio del ’94. Basta, ognuno ha una sua storia che va rispettata per quello che è”, ha ribadito l’ex marito di Romina Power che è in lutto.