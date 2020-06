Temptation Island: Antonella Elia e Pietro Delle Piane si sono già lasciati? Le anticipazioni

Temptation Island: Pietro Delle Piane e Antonella Elia già in crisi?

L’attesa è terminata, giovedì 2 luglio 2020 in prima serata su Canale 5 parte la nuova edizione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni, ancora una volta affidato a Filippo Bisciglia, quest’anno presenta una novità. Ebbene sì, nel cast oltre a tre coppie nip ci saranno altre due composte da personaggi famosi.

Una di esse è quella formata da Antonella Elia, reduce dal Grande Fratello Vip 4 e dal fidanzato Pietro Delle Piane. Stando alle anticipazioni sul primo appuntamento, pare che i due sono già in crisi. A svelare qualche chicca ci ha pensato il noto influencer Amedeo Venza che, dai suoi profili social ha fatto sapere che l’ex gieffina e il compagno avrebbero avuto una forte discussione per via di alcuni atteggiamenti dell’uomo nei confronti di una tentatrice del programma. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo in Sardegna.

Lo scoop di Amedeo Venza

Attraverso il suo profilo Instagram, Amedeo Venza ha dato delle interessanti anticipazioni sulla settima edizione di Temptation Island. L’influencer ha parlato molto della coppia composta da Pietro Delle Piane e Antonella Elia, svelando questo particolare: “Pietro avrebbe fatto degli apprezzamenti abbastanza lusinghieri verso una single, mandando in tilt la Elia che ci scommetto già…Ci regalerà del trash fantastico…”.

Se tali indiscrezioni venissero confermate, i due sicuramente ne regaleranno delle belle al pubblico di Canale 5. Alla fine di questa nuova avventura televisiva, la coppia uscirà salda oppure ci sarà un colpo di scena? Non resta che seguire tutto il programma che durerà oltre un mese.

Il video-messaggio di Filippo Bisciglia a Verissimo

Nelle Storie di Verissimo in onda sabato scorso, il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia ha mandato un video-messaggio. Il professionista ha parlato della settima edizione del reality show delle tentazioni che parte giovedì, dando anche delle chicche: “Noi siamo già qui in Sardegna…Questa sarà un’edizione davvero speciale perché per la prima volta dopo 7 anni oltre alle coppie comuni ci saranno anche quelle famose…Quindi la cosa si farà ancora più intrigante…”.

Ricordiamo che Maria De Filippi ha confermato anche Alessia Marcuzzi, per il secondo anno consecutivo, alla conduzione di Temptation Island Vip 3. Il format dovrebbe andare in onda a settembre sempre sulla rete ammiraglia Mediaset.