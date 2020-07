Fabrizio Frizzi, chi era la donna per cui lasciò Ritta Dalla Chiesa

Di Fabrizio Frizzi, amatissimo conduttore televisivo venuto a mancare il 26 marzo del 2018, si pensava conoscessimo tutto. Invece, ci sono aspetti della sua vita privata che sono riemersi soltanto a distanza di anni dalla sua dipartita. Frizzi ha avuto due grandi amori nella sua vita: Rita Dalla Chiesa e Carlotta Mantovan. Ma in realtà, tra le due relazioni si inserisce un’altra giovane donna: Graziella De Bonis.

Dopo Dalla Chiesa, Frizzi si legò a De Bonis

Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa lavoravano insieme al programma Tandem, uno show dedicato ai giovanissimi. I due ben presto si innamorarono, ma la loro relazione, al tempo, fece molto scandalo: Dalla Chiesa aveva 10 anni in più di Frizzi. Rita raccontò che Fabrizio non si arrese mai dinanzi ai suoi numerosi “no”, tanto che il giovane Frizzi era solito aspettarla sotto casa al rientro da lavoro.

Alla fine Dalla Chiesa capitolò e i due, dopo qualche anno, decisero di sposarsi con rito civile nel 1992. Il matrimonio durò sei anni. Tempo dopo, in un’intervista, Dalla Chiesa rivelò di essersi accorta della ormai lontananza del marito mesi prima della richiesta di separazione. Scoprì, infatti, che il motivo della rottura del legame era dovuto ad un’altra donna, la De Bonis, appunto.

Graziella De Bonis e poi l’incontro con Carlotta

Graziella De Bonis, all’epoca, aveva 25 anni, 15 in meno di Fabrizio Frizzi, ed era una corista di Domenica In. Per lei, dunque, il famoso conduttore lascio sua moglie Rita, deciso ad intraprendere questa nuova avventura sentimentale. Ma nonostante l’amore tra i due fosse così prorompente, la relazione durò poco. Dalla Chiesa, intanto, sperò che Frizzi tornasse da lei, ma ciò non avvenne.

Poco dopo, Frizzi, incontrò Carlotta Mantovan, nel 2001. Carlotta, all’epoca, aveva 25 anni in meno del conduttore. All’inizio la loro storia, fu etichettata come flirt passeggero, ma la coppia si rivelò forte e duratura. Nel 2013, nacque Stella Frizzi, mentre Fabrizio e Carlotta convolarono a nozze l’anno seguente.

Dalla Chiesa e Frizzi rimasero in ottimi rapporti, tanto che, la figlia del Generale, fu invitata al matrimonio dei due, ma decise di non partecipare. Non sappiamo se Rita abbia mai perdonato Frizzi per il flirt con De Bonis, ma di certo i due superarono il momento e rimasero per sempre legati. Oggi, anche Dalla Chiesa e Carlotta sono grandi amiche.