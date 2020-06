Beautiful, spoiler 30 giugno 2020: Zoe furiosa con Xander

Le Anticipazioni di Beautiful riferite alla puntata del 30 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 13.40 vedranno gli sviluppi per quanto riguarda la storyline sullo scambio di culle di Beth. Thomas è venuto a sapere tutta la verità sulla primogenita di Liam e Hope e non può credere a questa assurda verità. Flo ha provato a raccontare tutto a chi di dovere, ma è stata fermata da Zoe.

Lo stesso è successo a Xander, che tuttavia sembra più deciso a far emergere il segreto. La Buckingam farà di tutto per farlo desistere dal suo obiettivo e a quanto pare ci riuscirà. Hope e Liam invece hanno firmato le carte per l’annullamento del loro matrimonio, nonostante Xander abbia tentato di fermarli. Cosa accadrà nella puntata di Beautiful di domani?

Beautiful puntata del 30 giugno 2020 su Canale 5

Thomas, nella puntata di oggi non riesce a credere che Beth sia ancora viva e che sia in realtà la piccola Phoebe. Il Forrester è stato invitato da Flo a raccontare la verità ai genitori della piccola. In questo modo, spera di togliersi un grosso peso dalla coscienza. Il Forrester Junior però non sarà dello stesso parere. Se parlasse, la sua amata tornerebbe subito da Liam e per lui sarebbe finita. Intanto, Zoe ha pregato il fidanzato di non dire nulla nella puntata odierna di Beautiful, certa che se la verità venisse a galla per lei sarebbe la fine.

Continuando con le trame di Beautiful della puntata in onda domani, martedì 30 giugno 2020 su Canale 5, Brooke parlerà ancora con sua figlia in merito alla scelta di terminare il suo matrimonio con Liam. Hope però ribadirà alla madre di aver preso l’unica decisione possibile, visto che Beth è morta (o almeno questo è ciò che crede) e che Liam merita di avere una famiglia.

Thomas pronto a tacere

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Thomas si farà molte domande. Se dicesse la verità a Hope, la giovane si precipiterebbe da Liam per crescere Beth. Ciò significherebbe che Douglas resterebbe di nuovo solo e anche lo stesso Thomas non avrebbe più al suo fianco la donna della quale si è perdutamente innamorato ma nei confronti della quale maturerà una pericolosa ossessione.

Inoltre, come svelano le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, anche Steffy rischierà di perdere tutto. La giovane ha adottato Phoebe senza sapere che sia Beth e se la verità venisse a galla, dovrà rinunciare alla dolce bimba. Insomma, una situazione che si preannuncia alquanto complicata.