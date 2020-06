Roberta Di Padua perde le staffe durante una diretta: “Ora vi blocco” poi la bomba su un corteggiatore di Gemma (FOTO)

Roberta Di Padua, dama del trono over di Uomini e Donne, ha registrato una diretta su Instagram in cui ha fatto delle confessioni inaspettate. La protagonista ha parlato della sua esperienza nel talk show della De Filippi e anche di alcuni concorrenti.

Ad un certo punto, però, ha perso le staffe ed ha detto di voler bloccare tutti. Inoltre, la protagonista ha parlato anche di alcune denunce fatte ad utenti che l’hanno gravemente insultata sul web.

Lo sfogo di Roberta durante la diretta

Poco tempo fa, Roberta Di Padua ha fatto una diretta su Insatgram nella quale ha parlato con i suoi fan. La protagonista ha toccato svariati argomenti, alcuni dei quali molto interessanti. Un utente, ad esempio, le ha chiesto cosa pensasse di Armando Incarnato. La dama ha spiazzato tutti dicendo di trovarlo davvero “Gnocco”, sia dentro sia fuori. A suo avviso, infatti, il napoletano è una persona splendida, che pare riscontrare ancora molto il suo interesse.

In seguito, poi, ha parlato delle critiche ed è stata molto dura nell’esprimere il suo punto di vista. Nel dettaglio ha detto che avrebbe bloccato e, in caso, anche denunciato chiunque si fosse preso troppe libertà nei suoi confronti. Inoltre, ha anche esortato tutti i suoi fan a non esprimere pareri negativi neppure contro altri personaggi del talk show pomeridiano, in quanto reputa questo atteggiamento poco rispettoso. (Continua dopo la foto)

La Di Padua corteggiata da un ex di Gemma

Nel corso della diretta, poi, Roberta Di Padua ha anche sganciato una bomba su un corteggiatore di Gemma. La persona in questione è Alfonso, il quale è recentemente venuto in studio dicendo di essere molto interessato alla Galgani. Dopo essere stato scartato, però, il tizio in questione pare abbia fatto delle avances alla Di Padua. Nel dettaglio, le ha chiesto di trascorrere la vacanza insieme.

Roberta, allora, si è infuriata ed ha accusato il protagonista di aver preso in giro la dama bianca. Se le piace una donna come la torinese, infatti, è impensabile che possa essere attratto anche da una trentasettenne. Nella parte conclusiva, poi, la protagonista ha parlato anche del suo rapporto attuale con l’ex compagno Giuseppe D’Aguanno. Su questo argomento ha detto di essere rimasta in ottimi rapporti con lui, specie per il bene di suo figlio. Ne è una testimonianza anche l’ultima IG Stories dedicata proprio a lui.