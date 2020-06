Una vita, spoiler 30 giugno 2020: Telmo aggredisce Eduardo

Le Anticipazioni di Una Vita, riferite alla puntata del 30 giugno 2020 in onda su Canale 5 alle 14.10 fanno luce sulla difficile situazione di Samuel, che non riesce a trovare i soldi per pagare gli uomini di Cristobal. Genoveva sa che la situazione si sta facendo sempre più complicata e crederà che l’unica soluzione possibile sia quella di scappare dal quartierino con il consorte.

Nel frattempo, le condizioni di salute di Lucia peggioreranno e la donna capirà di non avere più molto tempo a disposizione. Dovrà sbrigare le ultime faccende che le stanno a cuore prima che sia troppo tardi. Tra queste, c’è anche il desiderio di dire a Mateo la verità su suo padre,

Una Vita, anticipazioni 30 giugno 2020

Nonostante Lucia abbia detto addio a Telmo dopo aver scoperto di essere malata, non farà altro che pensare a lui. Dal canto suo, anche Martinez deciderà di starle accanto e non partire con Mateo. Nella puntata odierna di Una vita, Eduardo ha capito che sua moglie e l’ex religioso si amano ancora e ha ricominciato ad essere violento con lei. E’ anche per questo motivo che Lucia ha deciso a malincuore di lasciare Telmo.

Disperata, la Alvarado si confiderà ancora una volta con Ursula. La Dicenta, che da qualche tempo sembra davvero cambiata, le prometterà di aiutarla per quanto possibile. Inoltre, si occuperà anche di Mateo quando lei non ci sarà più. Nella puntata di Una vita in onda domani, martedì 30 giugno 2020, Telmo vorrà accertarsi delle condizioni di salute di Lucia e così deciderà di andare a casa sua.

Samuel e Genoveva contro i vicini

Le anticipazioni di Una vita svelano che Telmo si scontrerà con Eduardo e che i due avranno un’accesa lite. Ciò spaventerà molto Lucia, che non saprà come fare. Ursula riuscirà a dividere i due prima che sia troppo tardi. Intanto, Samuel e Genoveva continueranno a pensare al pericolo costituito dall’arrivo di Cristobal. E’ stata Marlen ad informarla che il suo protettore non l’avrebbe mai lasciata in pace.

Gli Alday capiranno che l’unico modo per salvarsi è lasciare il quartierino. Samuel ha provato a chiedere soldi ai vicini, ma nessuno ha voluto aiutarlo. Furioso, l’ex gioielliere insieme alla bella Genoveva maledirà tutti coloro che gli hanno voltato le spalle. Tuttavia, come rivelano gli spoiler di Una vita, i coniugi Alday dovranno fare i conti con Cristobal. Nelle puntate di questa settimana infatti, l’uomo colpirà con uno sparo il povero Samuel.