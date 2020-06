Giulia De Lellis vita da diva, immortalata mentre… (FOTO)

Giulia De Lellis e Andrea Damante se la spassano come due vip

Giulia De Lellis e Andrea Damante stanno conducendo una vita da vip, da quando sono ritornati insieme si sono fatti immortalare felici e soddisfatti più che mai, proprio come in questi giorni. La coppia si è regalata un weekend extra lusso a Capri, dove sono stati visti mentre fanno shopping sfrenato e serate sullo yacht.

Andrea Damante nelle sue Instagram Stories tra una battuta e l’altra ha raccomandato ai suoi amici di non andare a Capri se la moglie o la fidanzata è un’appassionata di shopping.

Infatti Giulia ha raccontato ai suoi follower di essersi divertita a fare shopping tra un negozio e l’altro, comprando anche cose che in realtà non le servono affatto. La donna come possiamo immaginare ha acquistato più che altro capi di abbigliamento e accessori di qualunque tipo, dato che è tanto attenta alla moda ed alle ultime tendenze. Lei si lamenta di lui, lui si lamenta di lei, però è impossibile non ammettere che i due hanno ritrovato la serenità di sempre e che adesso sono felici più che mai. (Continua dopo la foto)

Giulia De Lellis toccata e fuga, una vacanza breve ma vissuta intensamente

Giulia De Lellis e Andrea sono rimasti per pochissimi giorni, poi tra una festa e l’altra sono ritornati a Milano. Il tutto non prima di ballare scatenati sullo yacht, di pubblicare le storie su Instagram, di fare Tik Tok con gli amici.

Andrea si è mostrato sul jetsurf, facendo vedere con soddisfazione la tavola personalizzata con tanto di nome. Adesso i due sono a Milano, sono tornati attraverso un volo privato preso a Napoli. Come mai? perché come più volte Giulia ha ammesso, è ipocondriaca quindi è ovvio adesso abbia tanta paura del virus. Ecco che hanno deciso di non rinunciare alle loro vacanze, di farle comunque come progettato ma con tanta attenzione.

Il ritorno di fiamma più criticato di sempre

Anche se i due sembrano essere davvero felici da quando sono tornati insieme, i follower non fanno altro che criticarli. Tutto a causa di ciò che si sono detti e fatti nel periodo di pausa.

Giulia aveva promesso a tutti che mai nella vita sarebbe tornata con Andrea perchè lui le aveva mancato di rispetto troppe volte e nel modo peggiore, il tradimento. Il tutto per poi farsi vedere in sua compagnia e chiedere un no comment generico. No alle critiche, no alle opinioni altrui. La gente ovviamente si è lasciata andare dicendo le cose più brutte.