Il Segreto, puntata 30 giugno 2020: Tristan deluso dall’astio di Pepa

Il Segreto, con la puntata del 30 giugno 2020 torna in onda su Canale 5 alle 14.10. Pepa continuerà a voler capire se Tristan sia a conoscenza della verità su Martin ma nello stesso tempo avrà paura di rivelargli quanto accaduto in passato. L’unica che sa cosa sia successo è Emilia, alla quale la Balmes ha pregato di non dire nulla. Soledad sarà affranta per il trattamento di Juan cha, a causa del suo orgoglio, ha strappato il ritratto davanti a lei. Il giovane non accetta il fatto che la sua fidanzata gli abbia prestato i soldi per curare Josè.

Nella puntata di domani de Il Segreto, Tristan verrà a sapere che sua sorella non ha ascoltato nessuna raccomandazione e che ha continuato a vedere Juan. A quel punto, il capitano perderà la pazienza. Tristan Castro invece, non riuscirà a capire come mai Pepa lo tratti in quel modo e vorrà conoscere il motivo di tanta diffidenza.

Il Segreto, puntata del 30 giugno 2020 su Canale 5

Nella puntata di domani, Soledad continuerà ad essere disperata per il litigio avuto con Juan. La giovane non capisce come mai il fidanzato non accetti di farsi aiutare. Soledad si confiderà con Pepa, che la esorterà a lottare per la sua storia d’amore e a non curarsi delle convenzioni sociali. Nel frattempo, vedremo che nell’episodio di domani della soap Il Segreto Francisca proverà ancora a convincere Tristan dell’instabilità mentale di Angustias.

Il Castro comincerà a pensare che l’idea di sua madre di far ricoverare Angustias non sia così sbagliata. In fondo, aspetta un bambino e le sue condizioni di salute mentale potrebbero anche peggiorare. Stando alle trame de Il Segreto, Ramiro e Alfonso proseguiranno con il loro piano volto a farsi giustizia da soli, anche se consapevoli del rischio che corrono.

Raimundo preoccupato per i suoi terreni

L’Ulloa, vessato dai dispetti di Francisca, avrà anche da pensare alla drammatica condizione dei raccolti. La situazione è stata voluta dalla Montenegro, che ha chiuso una diga indispensabile per l’irrigazione di quei campi. Nessuno ha dato man forte a Raimundo, vista l’importanza della matrona e la sua influenza nel paesino. Nella puntata di domani de Il Segreto, Ramiro e Alfonso penseranno ad un piano per risolvere il tutto a modo loro.

Infine, nella puntata della soap opera Il Segreto in onda in replica domani, martedì 30 giugno 2020 su Canale 5, Tristan scoprirà che la sorella vede ancora Juan nonostante le abbia detto di lasciarlo perdere. Il Castro le intimerà di troncare la sua relazione pericolosa.