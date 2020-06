Bubble Hotel in Islanda: dormire in una bolla all’aria aperta si può

Per chi ama i luoghi incredibili e ha deciso di visitare le migliori località dell’Europa, allora è giunto il momento di prenotare una vacanza nel Bubble Hotel in Islanda. Si tratta di un meraviglioso posto in cui vi è una stanza all’aria aperta protetta da una cupola trasparente, a forma appunto di bolla.

Il Bubble Hotel in Islanda: un soggiorno da urlo

L’hotel offre un “soggiorno bolla” unico nel suo genere. La cupola trasparente è nascosta in una boschiva località nei pressi di Reykholt, e ha già fatto innamorare centinaia di persone. Si tratta di uno straordinario hotel che offre una vista panoramica non solo della zona circostante, ma anche delle stelle e, perché no anche dell’aurora boreale.

Robert Robertson, amministratore delegato del progetto Bubble con sede a Reykjavík, in Islanda, ha dichiarato: “Alcuni sogni d’infanzia rimangono con noi per tutta la vita. Dormire sotto le stelle o guardare la danza dell’aurora boreale è uno di quei sogni che si nasconde per sempre in ognuno di noi. Per realizzare questi sogni è nato il concetto Bubble. In inverno abbiamo l’aurora o le stelle, ma in estate si viene catapultati nelle meraviglie della natura, degli uccelli meravigliosi, delle farfalle e dei magnifici scenari del sole di mezzanotte”.

Un modo per staccare dalla routine cittadina

La novità, che ormai sta avendo successo ad ampio spettro, aiuta a staccare dalla routine della città. Chiunque prenoti questa vacanza avrà un solo obiettivo. Ovvero ammirare l’aurora boreale e vivere con il proprio partner un notte magica.

Sul sito Web dell’azienda si legge che la bolla è adatta a due adulti che condivideranno il letto durante il pernottamento. Il Bubble Hotel in Islanda offre la possibilità di mettersi a contatto con la natura senza correre pericoli. Non a caso proprio sul sito si legge: “Questa esperienza ti porterà fuori dalla tua vita frenetica e ti riconnetterà alla natura e all’ambiente. La vita moderna troppo spesso allontana le persone dalle cose importanti. Sbattersi da un posto all’altro non ha senso. Invece il nostro hotel può offrire la bellezza e la comodità di una vacanza, ma vista da una prospettiva diversa”.

Nella glamping location situata in una foresta vicino a Reykholt sul Golden Circle il turista avrà un momento per rilassarsi, e pensare esclusivamente al viaggio. Sebbene non ci siano servizi igienici all’interno della bolla, c’è un edificio poco distante da lì che mette a disposizione tutti i comfort tipici di un bagno.