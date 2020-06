Barbara D’Urso, rivelazioni inedite su Federica Panicucci

Barbara D’Urso smentisce le notizie date dai giornalisti

Barbara D’Urso e Federica Panicucci sono sempre state sulla bocca di tutti, di chi segue i loro programmi, di coloro che le seguono sui social. Si è detto davvero di tutto, chi è loro favore, chi è Contro, chi le mette a paragone trovando qualcosa di qualsiasi tipo di cui parlare. E poi ovviamente c’è anche chi riesce a trovare da ridire su tutto mettendo in mezzo anche il loro rapporto non lavorativo ma fuori dagli studi.

Così i follower chiedendo alla conduttrice di Pomeriggio 5,sono finalmente riusciti a togliersi ogni dubbio dato che la risposta di Barbarella è stata abbastanza chiara e diretta. Non ci sono notizie vere, rilasciate dai giornalisti, che hanno a che fare con le liti tra lei e la Panicucci. Anzi, ci tiene a dire che tra loro non c’è alcun cattivo rapporto.

Barbara D’Urso nessuna rivalità con Federica

Barbara D’Urso afferma che secondo molti la rivalità tra le due donne dello spettacolo è tantissima, in realtà nemmeno esiste. Non hanno davvero motivi per avere problemi e attaccarsi dato che con i loro programmi si alternano mattina e pomeriggio. Senza contare che addirittura come molti ricorderanno, in passato si sono alternate e sostituite anche alla conduzione degli stessi programmi.

Bisogna smentire questa notizia contro la conduttrice di Mattino5. Barbara e Federica hanno un ottimo rapporto, tra loro non è mai accaduto niente di negativo, nonostante i giornalisti abbiano parlato di guerra interna a Mediaset, di liti tra le due, si sono sostenute a vicenda anche se a distanza.

Hanno dimostrato di essere due donne che provano stima una nei confronti dell’alta, che non si sono frequentate in passato e che non si frequentano nemmeno adesso. Entrambe dicono che capita di incontrarsi in giro per lavoro magari per gli studi, si salutano e basta, niente di più proprio perché non hanno nulla da condividere, nulla di cui parlare. Da qui però a parlare di problemi, rivalità, guerre c’è tantissima differenza.

Come proseguiranno i programmi a partire da settembre?

Per quanto riguarda i programmi, almeno per il momento non ci sono novità e qualora ci fossero Mediaset probabilmente non ne parlerebbe adesso dato che a causa del coronavirus tutto è in dubbio anche per il futuro.

Per esempio ad oggi non si sa ancora nemmeno se a settembre si potrà tornare in studio con il pubblico oppure si continuerà ad andare in onda proprio come si è concluso. Si spera tutto possa tornare alla normalità prima possibile.