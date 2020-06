Silvia Provvedi, rinnovate le promesse d’amore al compagno

Silvia Provvedi, dopo quest’incubo, tranquillizza i follower

Silvia Provvedi ha finalmente parlato dopo l’arresto del suo compagno Giorgio De Stefano. La ragazza ha partorito da circa una settimana e tre giorni dopo ha vissuto in prima persona l’arresto del compagno. Durante l’alba di giorno 27 giugno le forze dell’ordine sono entrate nella casa del compagno per arrestarlo. Lì dormivano oltre che lui, Silvia, la sorella Giulia e la piccola Nicole.

Adesso lui si trova in carcere con l’accusa di associazione di stampo mafioso, arresto e accusa che hanno lasciato tutti senza parole. Sui social non si è parlato di altro. Tutti si sono fiondati sul profilo delle due, per chiedere loro cosa fosse successo, quale fosse la verità e cosa avessero intenzione di fare adesso. Silvia inizialmente non ne ha voluto parlare, poi ha detto che è tutto sotto controllo e bisogna soltanto attendere.

Silvia Provvedi, la famiglia è sofferente ma tutto finirà presto

Silvia Provvedi ha condiviso degli scatti e ha dichiarato di sentirsi in dovere di rilasciare alcune dichiarazioni, soprattutto nei confronti di chi la sta sostenendo e sta cercando di darle tutta la solidarietà possibile. Ha quindi affermato che questa storia è davvero triste ed ha coinvolto non soltanto lei ma anche tutta la famiglia.

Non vede l’ora che si arrivi alla conclusione delle indagini anche perché adesso dire qualsiasi cosa sarebbe poco rispettoso sia nei confronti suoi, che del compagno, che della magistratura alla quale ha sempre creduto. Il compagno di Silvia, soprannominato Malefix direttamente da lei, è stato arrestato insieme ad altre 20 persone che secondo le prime indagini apparterrebbero tutte allo stesso clan.

Tanta fiducia nella magistratura che spiegherà come sono andate le cose

Nonostante tutto lei gli ha dedicato dolci, affermando di amarlo proprio come il primo giorno, ha rinnovato quindi le promesse, amore e vicinanza, Nonostante la distanza più che ovvia e motivata. Anche se vorrebbe dare l’impressione di essere felice e serena, sembra essere abbastanza evidente che Silvia sia triste e preoccupata per le sorti del suo uomo.

Così si mostra mentre fa le coccole alla piccola e nel frattempo duce di essere abbastanza positiva. Ci tiene a dire che ha sempre creduto nella magistratura e ci crede ancora oggi anche se il tutto la riguarda in prima persona, direttamente. Crede anche al suo compagno, sa che sotto sotto c’è una spiegazione a tutto. Intanto ha rassicurato i follower che pensavano avesse intenzione di lasciarlo dopo quanto accaduto. La piccola non merita di crescere senza un papà.