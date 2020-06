Daydreamer spoiler dal 6 al 10 luglio: Sanem vuole dichiararsi, ma una brutta sorpresa la blocca

Nel corso degli episodi di Daydreamer – Le Ali del sogno, che andranno in onda dal 6 al 10 luglio, vedremo che Sanem prenderà la decisione di dichiararsi al suo capo. Le intenzioni della donna, però, verranno completamente demolite da una sorpresa alquanto sgradevole fatto a a casa di Can.

Il fotografo, poi, collaborerà con Levent in una campagna promozionale. Nihat, invece, si cimenterà in un nuovo progetto lavorativo che gli porterà grandi sorprese.

Daydreamer: Can prende una decisione in azienda

Gli spoiler di Daydreamer – Le Ali del sogno fino al 10 luglio rivelano che Sanem e Can attraverseranno un periodo un po’ turbolento. La ragazza si sentirà molto in difficoltà con il suo capo a causa degli ultimi accadimenti in azienda. La fanciulla comincerà a comprendere la vera natura dei sentimenti che nutre per il fotografo, per tale ragione si mostrerà molto ostile nei confronti di Emre. La donna dirà di volersi dimettere e di confessare tutto a Can.

Nel frattempo, però, il fotografo la brucerà sul tempo e scoprirà da solo che è stata proprio Sanem ad ideare la campagna pubblicitaria che stanno realizzando in azienda. A quel punto, allora, non sapendo più che scusa inventare, il fotografo farà entrare la fanciulla nel gruppo di lavoro. Verso la metà della settimana, poi, vedremo che l’Aydin deciderà di fare un grande passo nei confronti di Can recandosi a casa sua e svelando i suoi sentimenti.

Spoiler al 10 luglio: Sanem si scontra con Polen

Quando, però, la donna raggiungerà l’abitazione di Can, per poter finalmente parlare con lui e spiegargli le sue vere intenzioni e i suoi sentimenti, rimarrà senza parole. Il giovane, infatti, non sarà da solo, in sua compagnia ci sarà la sua fidanzata Polen. La fanciulla, allora, andrà via credendo che tra loro due non ci sia più niente da fare. Nel frattempo, nel corso delle puntate di Daydreamer fino al 10 luglio vedremo anche che Can si lascerà coinvolgere in un nuovo progetto lavorativo in compagnia di Levent.

Quest’ultimo è titolare di un’azienda che vende prodotti organici e il Divit darà luogo ad un progetto basandosi proprio su un’iniziativa di Sanem. Infine, anche Nihat deciderà di apportare un cambiamento alla sua vita. Il protagonista sarà stanco di continuare a fare il casalingo, per tale ragione deciderà di cimentarsi in una nuova attività. Il giovane aprirà un negozio e coinvolgerà nella sua iniziativa anche Osman.