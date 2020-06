Reazione a Catena: prima puntata finisce male per colpa di Celentano

Reazione a Catena ritorna su Rai 1. Anche quest’anno, nonostante le complicazioni dovute al Covid-19, Reazione a Catena è tornato in onda. Alla conduzione, per il secondo anno di fila, Marco Liorni reduce dalla seconda edizione di Italia Sì che è cresciuto negli ascolti. Il programma del sabato pomeriggio di Rai 1 ha avuto in questo mese di giugno, una collocazione insolita. Infatti, oltre al consueto appuntamento del dì di festa.

Infatti, complice la chiusura anticipata di Storie Italiane, in quanto Eleonora Daniele doveva partorire sua figlia Carlotta, Italia Sì per tutto il mese di giugno è andato in onda anche dalle 10:00 alle 12:00 con il sottotitolo di “Giorno per Giorno” e sempre con i saggi Elena Santarelli, Rita Dalla Chiesa, Manuel Bortuzzo e Mauro Coruzzi. Oggi è andata in onda la prima puntata dell’edizione 2020 di Reazione a Catena.

Sali e Scendi sfidano le Sorelle Bandiera

I campioni Sali e Scendi, reduci dalla precedente stagione del quiz di Rai 1, hanno affrontato le Sorelle Bandiera. Il trio formato da Alessandro, Pierluigi e Antonio ha vinto contro le tre sfidanti. Il punteggio all’Intesa vincente è stato netto.

20 a 10 è stato il risultato finale. Da segnalare, comunque, l’ottima prestazione del trio di giovani donne provenienti da Oderzo, le quali non hanno affatto sfigurato di fronte agli avversari e, per un buon frangente della partite, hanno avuto un punteggio maggiore rispetto agli avversari.

I campioni perdono il gioco finale

I Sali e Scendi, dopo la convincente vittoria all’intesa vincente, hanno giocato alla manche finale, quella dell’ultima catena. Dopo un primo giro positivo, i tre ragazzi hanno incominciato a calare di prestazione nelle ultime parole, facendo dimezzare il montepremi da più di 130.000 euro a poco più di 30.000.

I campioni, pertanto, non sono riusciti ad indovinare l’ultima parola. La loro risposta è stata Mettere, di fronte agli indizi “Zero” e “E Tre”. La risposta esatta era Mezzanotte, tipico riferimento ad un verso della celebre canzone di Adriano Celentano “Una Carezza in un Pugno”.

La buona notizia per i Sali e Scendi è che domani potranno riprovare a vincere un montepremi, nella speranza di difendere il loro regno da campioni. L’orario è sempre lo stesso, 18:45, su Rai 1 dopo La Vita in Diretta Estate condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi.