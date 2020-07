Roberta Morise, dopo l’addio a I Fatti Vostri torna da Carlo Conti? L’indiscrezione

Roberta Morise a Tale e Quale Show 2020? Il rumor

Una settimana fa si è chiusa la stagione 2019/2020 de I Fatti Vostri con una notizia spiacevole per i fan di Roberta Morise. Quest’ultima purtroppo non è stata confermata per la prossima edizione che prenderà il via a settembre, dopo l’estate. Inizialmente era stato detto che l’esclusione era opera del collega Giancarlo Magalli. Indiscrezioni Indiscrezione smentita categoricamente dal diretto interessato.

Nonostante l’addio al programma di Rai Due, la soubrette sta già pensando al suo futuro professionale. Intervistata dal magazine Vero Tv, la donna ha detto la sua sul rumor del momento che la vorrebbero nel cast di Tale e Quale Show 2020 condotto dal suo ex compagno Carlo Conti. A tal proposito la Morise ha detto: “Sono sincera: non ne so nulla. Tale e Quale è un talent che mi piace molto e che consente a chi vi partecipa di esprimere e mostrare al meglio la propria versatilità artistica”.

L’ex di Carlo Conti parla de I Fatti Vostri

Il posto di Roberta Morise a I Fatti Vostri potrebbe finire a Samanta Togni. Mentre l’ex collega di Giancarlo Magalli parlando del programma di Rai Due ha asserito che per lei ha rappresentato una scuola di televisione. L’ex fiamma di Carlo Conti è abbastanza pigra, perciò per lei è stato come andare in palestra, allenarsi con costanza quotidianamente e godere dei risultati ottenuti.

“Una trasmissione quotidiana ti dà il privilegio di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani”, ha detto anche la cara amica di Alberto Matano alla quale settimana fa era stato affibbiato un presunto flirt con Eros Ramazzotti.

Roberta Morise parla di Giancarlo Magalli e della sua vita privata

A differenza sua, Giancarlo Magalli è stato confermato per la prossima stagione de I Fatti Vostri. Intervistata dal settimanale Visto Tv, Roberta Morise ha detto la sua sull’ormai ex collega.

“Lui e Michele Guardì sono due autorità in ambito televisivo. Hanno scritto alcune delle pagine più importanti della storia della nostra televisione. Accanto a loro mi sono sempre sentita come un’alunna fortunata e desiderosa di imparare sempre di più”, ha detto la soubrette. Quest’ultima ha poi parlato anche della sua vita privata: “Nonostante qualche ferita al cuore, sono pronta a lasciarmi sorprendere di nuovo dall’amore”.