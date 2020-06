Lorenzo Riccardi travolto dalle critiche social, cos’è successo?

Lorenzo Riccardi è tra i tronisti più amati di Uomini e Donne. Non è un caso se, dopo aver scelto Claudia Dionigi, la coppia è tornata spesso negli studi del programma e non lo è nemmeno se le loro storie, sui social, sono seguitissime da migliaia di fans. Nelle ultime ore, però, una foto su Instagram postata dal ragazzo non ha riscontrato il favore dei followers.

Lorenzo Riccardi ha pubblicato, di fatto, una fotografia in cui lo si vede, di spalle, mentre abbraccia il suo cagnolino, un jack russel. Peccato che, però, un dettaglio definito non di poco conto non sia sfuggito ai fans che, di conseguenza, hanno criticato la foto di Lorenzo. Di cosa si tratta? Vediamolo.

Lorenzo Riccardi, la foto tanto criticata

Lorenzo Riccardi, i fans lo sanno bene, ama moltissimo la condivisione social al punto che sono diversi i momenti della sua giornata che posta su Instagram. Il ragazzo, che convive ormai da diverso tempo con Claudia a Latina, ha postato una foto in cui, di spalle, abbraccia il suo cagnolino. Peccato che, secondo i più, il tenero gesto con il proprio amico a quattro zampe viene oscurato dall’enorme tatuaggio che Lorenzo ha sulla schiena.

Un tatuaggio che, inevitabilmente, ha catalizzato l’attenzione dei fans che, però, non lo hanno apprezzato per nulla. Ed ecco che, di conseguenza, Lorenzo Riccardi è stato vittima di critiche anche abbastanza pesanti. Un tatuaggio definito brutto e troppo grande oltre che inappropriato, da mostrare, in questa situazione. Alla didascalia del ragazzo “Love for my dog” sono seguiti commenti molto duri come “Non riuscivo a trovarlo il cane”. Insomma, in molti hanno pensato che la scena fosse più per mostrare l’enorme tatoo che per il cane.

Critiche personali

Le critiche social a Lorenzo Riccardi, però, non si sono fermate alla foto in questione ma si sono spinte, con un certo accanimento, anche verso la sua storia con Claudia Dionigi. Secondo alcuni, infatti, non vi sarebbe complicità tra i due che starebbero insieme soltanto per visibilità social.

L’accusa a Lorenzo Riccardi e, di conseguenza a Claudia Dionigi, è quella di tenere in piedi una storia non vera. Dal canto loro, però, i due ragazzi non sembrano assolutamente in crisi e si dimostrano più innamorati che mai, pensando, si vocifera, anche al matrimonio. Come risponderà Lorenzo a questa montagna di critiche e di attacchi? Lo vedremo nei prossimi giorni, molto probabilmente sempre sui social.