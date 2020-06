Cristian Galella e Tara Gabrieletto, matrimonio finito?

Sono passati già otto anni dal momento in cui Cristian Galella aveva concluso il suo percorso da tronista a Uomini e Donne. l sentimento con Tara Gabrieletto era apparso sin da subito molto forte senza che, però, non ci fosse qualche incomprensione che, a tratti, aveva fatto pensare ad una separazione.

Otto anni dopo, nel 2020, Cristian Galella e la sua Tara sono ormai marito e moglie. Nel 2016, infatti, dopo un primo rinvio nel 2015, l’ex tronista è convolato a nozze con la sua bellissima Tara. Oggi, però, dopo tanti alti a bassi, questi ultimi sembrano prevalere. Il tanto desiderato matrimonio è in crisi. Ad annunciarlo è stata proprio Tara Gabrieletto sui social. Cos’è successo? Vediamolo.

Cristian Galella e Tara Gabrieletto, crisi annunciata in un video

Il matrimonio tra Cristian Galella e Tara Gabrieletto sta attraversando, ormai è certo, un momento molto difficile. Qualcosa era già nell’aria e buona parte dei fans della coppia aveva ipotizzato da diversi giorni che potessero esserci dei problemi. Sul profilo social di Galella non vi sono nuovi post ormai da molti mesi (addirittura dagli inizi del 2019). Qualche drastico cambiamento anche nel profilo di Tara.

La pubblicazione di foto con Cristian Galella è venuta meno da diverse settimane ed è questo il dettaglio che, più di ogni altro, ha allarmato i fans. La ragazza ha spiegato con un video quel che sta succedendo confermando che qualcosa non va. “Non è un bel periodo, non sto bene” dice nel video specificando che stia prendendo delle decisioni importanti”. Tara afferma, altresì, “Non chiedetemi dov’è Cristian“.

Una storia d’amore intenso

Che l’amore che Tara Gabrieletto provasse per Cristian Galella fosse molto forte lo si era compreso sin dagli inizi della loro relazione. Storia che, tra l’altro, ha attraversato diversi momenti di crisi in cui la stessa Tara era apparsa molto dimagrita, triste e sfiduciata. Ricucire un rapporto, però, non sempre è utile, specie quando le basi non sono solide. E pare proprio quello che è successo ai due coniugi conosciutesi negli studi di Maria De Filippi.

Sono diversi gli episodi “imperdonabili” che la Gabrieletto ha perdonato a Cristian Galella in questi anni. L’ultimo, in ordine di tempo, i contatti con un’attrice hard che ha riportato l’incubo del tradimento nella vita dei due. Che sia successo un’altra volta? Non è chiaro. A sentire, però, quanto affermato da Tara, appena entrambi avranno le idee chiare lo comunicheranno ai fans.