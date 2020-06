Fedez e Chiara Ferragni distrutti, paura per Matilda: “Purtroppo ha un tumore, giornata tremenda”

Matilda, il cane dei Ferragnez ha un tumore

Una giornata atipica quella che hanno vissuto Chiara Ferragni e Fedez lunedì 29 giugno 2020. La fashion blogger cremonese e il rapper sono stati assento sui social e a spigarlo sono stati loro stessi verso fine serata.

I loro follower, 30 milioni in due, non vedendo Stories e post su Instagram si sono preoccupati. Effettivamente qualcosa di poco piacevole è accaduto ai Ferragnez che al momento si trovano sul Lago di Como. Dopo un’assenza durate ore, marito e moglie rispettivamente sui propri profili hanno spiegato cosa è successo.

L’influencer ha rivelato che in mattinata mentre era ad un meeting ha ricevuto una telefonata ed è dovuta correre a casa sua. Purtroppo il suo cane Matilda ha avuto delle crisi epilettiche e sono corsi subito dal veterinario. Essendo una situazione molto delicata, ha chiesto anche il parere di un neurologo veterinario e il pelosetto è stata sottoposta a una risonanza magnetica.

Chiara Ferragni in lacrime per il suo cane

Per effettuare la risonanza magnetica si è dovuto ricorrere alla sedazione di Matilda, ma è stato rischioso perché quest’ultima ha dieci anni umani e, tenendo conto che l’età dei cani è superiore è molto rischioso farl la anestesia. Dopo aver effettuato questo esame, il neurologo veterinario ha scoperto che l’animale purtroppo ha un tumore.

La cosa positiva è che è stato scoperto appena in tempo, di conseguenza il pelosetto dovrà rimanere sotto controllo e presto inizierà dei cicli di radioterapia. “Mi sono veramente spaventata, pensavo di perderla oggi”, ha affermato. La tenera Matilda sta insieme a lei da ben dieci anni, quindi per la cremonese è come una figlia, per tale ragione nel raccontare del cancro non è riuscita a trattenere le lacrime.

Il pensiero di Fedez per Matilda

Il marito Fedez, invece, in una Storia di Instagram ha esordito in questo modo: “Giornata tremenda purtroppo”. Anche il noto rapper milanese ha spiegato ai suoi follower che sono stati l’intero giorno dal veterinario e che Matilda ha un brutto male. “Ma c’è ancora speranza”, ha aggiunto l’ex giudice di X Factor.

Quest’ultimo successivamente ha condiviso una meravigliosa clip in cui il figlioletto Leone gioca insieme alla cagnolina, solo una settimana fa. Ora tutti si augurano che molto presto il bambino possa stare di nuovo alla sua amichetta pelosetta e che lei grazie alle cure riesca a sconfiggere il tumore.