Stefano De Martino rompe il silenzio, scappatella con una conduttrice? “Non devi leggerle, sono solo…”

Siparietto divertente a Made in Sud tra De Martino e Iodice

Il programma Made in Sud ha cambiato ancora una volta giorno di messa in onda. La terza puntata è stata trasmessa lunedì sera sempre su Rai Due. Negli ultimi giorni si è sparsa a macchia d’olio un’indiscrezione che vedrebbe coinvolto Stefano De Martino e due volti noti della trasmissione comica. Per tale ragione, il ballerino napoletano in coppia con Peppe Iodice ha voluto ironizzare un po’ sulle notizie di gossip che girano sul suo conto.

L’attore ha pungolato il conduttore sugli ultimi rumors lanciati dai giornali e siti di pettegolezzi. Nello o specifico, da ore gira voce che l’ex allievo di Amici avrebbe messo in atto un presunto tradimento ai danni di Belen Rodriguez con una conduttrice meno giovane di lui. Di chi si tratta?

Il conduttore di Made in Sud ha avuto una scappatella con una conduttrice famosa?

Da quando è uscita la notizia della nuova separazione tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sul web e nelle riviste di gossip si fa a gara per scoprire le vere ragioni che hanno portato a questa ennesima crisi. In queste settimane si è detto di tutto: dalle divergenze caratteriali alla presenza ingombrante dei genitori della modella argentina. Ma soprattutto si è parlato di possibili tradimenti da parte del danzatore partenopeo. Ovviamente tutte le indiscrezioni messe in giro sono state prontamente smentite da parte dei diretti interessati che vogliono mantenere la privacy su questa vicenda sentimentale.

Nelle ultime ore, però, si è diffusa la notizia di una possibile scappatella del padre di Santiago con una conduttrice più grande di lui. A quel punto a Made in Sud, Peppe Iodice gli ha detto: ”Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle? Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…”. La replica del ballerino non è tardata ad arrivare.

Stefano De Martino smentisce tutto

Dopo la provocazione di Iodice a Made in Sud, Stefano De Martino non è rimasto a guardare replicando così: “Sono fake news, tu non devi leggere il web”. In questo modo col sorriso stampato in viso il danzatore napoletano ha chiuso il discorso di gossip che da giorni impazza su di lui. Ennesima smentita per un flirt che non ci sarebbe mai stato.

Nel frattempo i giornalisti di cronaca rosa hanno fatto delle ricerche e tutti gli indizi hanno portato a Maria Rosaria Leone. Quest’ultima, però, ha riferito di non capacitarsi del fatto che sia uscito il suo nome, ribadendo più volte che con l’ex di Belen Rodriguez non c’è stato mai nulla.