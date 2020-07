“Predichi bene e razzoli male”: Barbara D’Urso in barca con Renzo Rosso senza mascherina [FOTO]

Barbara D’Urso a Venezia

Dopo oltre dieci mesi anche Barbara D’Urso ha staccato la spina per fare una meritata vacanza. Dopo aver visto Venezia da lontano, ancora ricordiamo l’inseguimento sul Lido in diretta a Pomeriggio 5, ora Carmelita vi si è recata di presenza. La professionista napoletana si sta rilassando e ne avrà fino ad agosto. Infatti a settembre tornerà di nuovo in onda con i suoi contenitori Domenica Live, Live Non è la D’Urso e il giornaliero citato prima.

Lady Cologno a gran sorpresa ha deciso di mostrare ai follower una foto realizzata a Venezia, in barca in compagnia del proprietario della Diesel, Renzo Rosso. Ma la professionista di casa Mediaset non era sola, con lei c'era anche Arianna Alessi, la compagna del noto stilista e Angelica. Per tale ragione nella didascalia ha scritto: "Beato tra le donne".

La conduttrice non rispetta la distanza fisica

Nonostante sia in vacanza, Barbara D’Urso è particolarmente attiva sui suoi canali social. Tra le varie Stories che mostrano il suo fine settimana nella Laguna veneziana c’è anche uno scatto di lei in piazza San Marco.

Dietro di lei, a distanza di pochi centimetri qualche Renzo Rosso che sta dando da mangiare ai colombi presenti in una della piazza più bella al mondo. Dall'espressione della conduttrice partenopea sembra che quest'ultima non sia del tutto felice della presenza così vicina dei piccioni che si sono posizionati sul braccio del famoso stilista e padron della Diesel.

Barbara D’Urso senza mascherina: è polemica

In un altro scatto postato su Instagram è possibile vedere la barca dello stilista Renzo Rosso insieme alla compagna Arianna Alessi e Barbara D’Urso. Il gruppetto navigando sulla Laguna hanno potuto vedere tutte le bellezze del capoluogo veneto arrivando fino alle isolette di Murano e Burano. Ma agli utenti web non hanno convinto per nulla le foto di Carmelita. In primis la gamba della conduttrice in bella mostra e poi soprattutto l’assenza della mascherina protettiva.

E pensare che per tre mesi nelle sue trasmissioni ha più volte raccomandato di indossarla e di mantenere la distanza fisica. “E la mascherina che tanto hai decantato?”; “Complimentoni per il distanziamento sociale!! Predichi bene, ma razzoli male”, hanno scritto degli internauti sotto lo scatto in questione. Arriverà la sua replica?