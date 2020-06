Enzo Capo si è fidanzato dopo Uomini e Donne? Video piccanti in piscina (FOTO)

L’ex compagno di Pamela Barretta, Enzo Capo, ha pubblicato dei video piccanti su Insatgram dai quali si evince che si sia fidanzato. Il protagonista, in questi giorni, si sta riprendendo in posti sempre diversi circondato da buona compagnia.

Proprio ieri, poi, sono apparse delle clip in cui è in compagnia di una donna e i due sembrano quasi in procinto di scambiarsi un bacio passionale. La Barretta, invece, si sta concentrando sulle amicizie. Scopriamo tutti i dettagli.

Enzo si è fidanzato?

Enzo Capo si è fidanzato? Questa è la domanda che tutti i suoi fan si stanno ponendo. Il giovane, infatti, sta pubblicando dei contenuti alquanto ambigui che lasciano presumere che abbia trovato un nuovo amore. L’ex di Pamela è finito più volte nella bufera in quanto il suo nome è stato accostato a moltissimi flirt. Lui stesso ci ha sempre giocato su questa cosa prendendosi anche un po’ gioco dei fan. Questa volta, però, pare che il protagonista non stia affatto scherzando.

Nelle ultime Instagram Stories sono presenti dei video nei quali Enzo si trova all’interno di una piscina intento a godersi il sole e il caldo. Ciò che ha lasciato maggiormente spiazzati, però, è il fatto che in sua compagnia ci sia una donna. Dalle clip si evince che la persona in questione ha i capelli scuri e delle mani molto curate. Per tutta la durata dei video, i due si sfiorano le labbra e si lasciano andare ad effusioni romantiche. (Continua dopo la foto)

La provocazione di Capo e cosa fa Pamela

Al di sotto delle clip in questione, poi, Capo ha pubblicato un quesito per i suoi fan. Nello specifico ha chiesto loro di dire se lei lo baciasse oppure no. La sintonia e l’intimità trapelata da questi contenuti sta lasciando sempre più spazio all’ipotesi secondo cui Enzo Capo si sia davvero fidanzato. Per adesso, però, non c’è stato ancora nessun annuncio ufficiale, anche se questi contenuti parlano in modo alquanto chiaro.

Ma se Enzo ha trovato l’amore cosa starà succedendo a Pamela? La donna si sta focalizzando molto di più sulle sue amicizie, sta di fatto che ha trascorso una piacevole vacanza in compagnia della sua amica Cristina Incorvaia. Almeno per il momento, nella sua vita non c’è posto per un altro uomo, specie a seguito delle delusioni ricevute in passato.