“Tu mi coccoli…”: Anna Tatangelo va a Napoli, ad attenderla una bellissima sorpresa [FOTO]

Anna Tatangelo si reca a Napoli: la città del suo storico ex

Qualche ora fa Anna Tatangelo ha lasciato la Capitale per raggiungere Napoli, una città cui conosce molto bene. Ricordiamo, infatti, che il suo ex compagno Gigi D’Alessio è un idolo del capoluogo campano. Un viaggio di lavoro e non di relax.

Proprio lì si trova un folto numero di fan della cantante di Sora e mentre era sul set per realizzare il videoclip del suo ultimo singolo, la madre di Andrea D’Alessio ha ricevuto una bellissima ed inaspettata sorpresa. Di cosa si tratta? Nel frattempo giornali e siti di pettegolezzi continuano a parlare di lei associandola al suo chitarrista. Stando al gossip i due avrebbero un flirt.

La cantante di Sora riceve una meravigliosa sorpresa

Ma tornando alla sorpresa che Anna Tatangelo ha ricevuto a Napoli, quest’ultima si è trovata davanti bibitaro che nel suo carretto si può acquistare delle bevande fresche, granite e il tradizionale cocco fresco. Chi frequenta il capoluogo campano e si reca sul lungomare è possibile incontrare durante tutta la primavera e l’estate questo tipo di esercente.

Ovviamente l’ex di Gigi D’Alessio non è lasciata sfuggire l’occasione di assaggiare una delle specialità del commerciante ambulante. La cantante frusinate ne ha approfittato immediatamente realizzando delle simpatiche Stories su Instagram. Ovviamente i contenuti in questione hanno trovato il pieno appoggio da parte dei follower. (Continua dopo le foto)

Anna Tatangelo e la separazione da Gigi D’Alessio

Come accennato prima, Napoli è una città alla quale sta molto a cuore ad Anna Tatangelo. Lì c’è nato e cresciuto Gigi D’Alessio, suo compagno per 15 anni e padre di suo figlio Andrea. Ricordiamo che da qualche mese i due non stanno pi insieme dopo averci riprovato l’anno scorso.

Prima del lockdown, i due artisti attraverso delle Stories su Instagram hanno comunicato ai follower la loro decisione di chiudere la loro relazione sentimentale. Tuttavia la cantante di Sora e il cantautore napoletano avranno sempre un vincolo, ovvero il frutto del loro amore che ormai ha dieci anni. Nel frattempo la donna ha deciso di rivoluzionare il suo look dicendo addio, almeno per il momento, ai capelli mori facendosi bionda. Ecco uno scatto che è diventato immediatamente virale sui tutti i social network: