Amadeus e Giovanna Civitillo annunciano la lieta novella: “Finalmente è arrivata…” [FOTO]

Amadeus e Giovanna Civitillo felici per la pagella del figlio José Alberto

Momento d’oro per Amadeus. Il noto conduttore siciliano da un paio di mesi è tornato in onda con una versione vip dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ed è quasi certa la sua direzione artistica e conduzione della 71esima edizione del Festival di Sanremo. Ma il professionista della Rai sta ottenendo delle soddisfazioni non solo dal punto di vista lavorativo. Infatti anche dal suo provato arrivano delle belle notizie.

Qualche ora fa, ad esempio, nel profilo Instagram che condivide con la moglie Giovanna Civitillo è stato fatto un annuncio. “E’ arrivata la pagella!”, ovviamente i due si riferiscono a quella del figlio José Alberto Sebastiani. Nonostante un anno molto movimentato e con una didattica a distanza, il ragazzino, per la gioia dei genitori, è riuscito ad ottenere degli ottimi voti. Ma le novità sull’artista che è cresciuto a Verona non sono terminate qui. (Continua dopo il post)

Grandi novità per il Festival di Sanremo 2021

Oltre alle registrazioni dei Soliti Ignoti – Il Ritorno che presto dovrebbero terminare, Amadeus sta lavorando anche per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Per il secondo anno consecutivo il professionista siculo sarà al timone della kermesse canora e ne curerà anche la direzione artistica.

In una recente intervista rilasciata a Radio Italia, il marito di Giovanna Civitillo, nonostante non ha ancora ricevuto in modo ufficioso l’incarico, ai microfoni della nota emittente ha detto: “Nella prossima edizione la musica sarà protagonista e Sanremo acquisirà ancora più importanza”. Quindi, le intenzioni di Amedeo Sebastiani è di dare un tocco di cambiamento alla manifestazione musicale più importante del nostro Paese. Ora c’è da vedere se il Festival si svolgerà a febbraio 2021 oppure ci sarà uno slittamento a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

La preoccupazione di Amadeus per Sanremo 2021

A tal proposito, intervistato a Radio Italia il conduttore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno ha affrontato l’argomento. Mesi fa, infatti, si era parlato di un possibile slittamento nel mese di aprile 2021, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali in merito.

Parlando con il conduttore radiofonico, Amadeus ha esposto i propri timori per la 71esima edizione: “Speriamo che il prossimo Sanremo sancisca un ritorno alla normalità esattamente come l’abbiamo lasciata a febbraio 2020”.