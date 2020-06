Faccia di plastica, corpo cadente e seno rifatto: Simona Ventura offesa sui social, lo scatto in bikini non piace (FOTO)

Simona Ventura si mostra senza filtri e senza photoshop

Lo scatto postato da Simona Ventura nella giornata di ieri suoi social ha fatto molto riflettere. In un mondo in cui tutti sembrano voler apparire perfetti, la show girl ha voluto fare la differenza. Mostrandosi in costume da bagno senza filtri e senza photoshop ha ricevuto una marea di consensi ma nello stesso tempo non sono mancate le critiche.

Simona Ventura ha stupito davvero tutti mostrandosi a 55 anni in tutta la sua naturalità, mentre esce dall’acqua dopo una giornata di relax e divertimento ad Alassio, dove sta trascorrendo le sue vacanze. Anche la sua è una foto in bikini, come quelle che tanto vanno di moda, ma è accompagnata da un messaggio fantastico.

La conduttrice in tutta la sua naturalezza

Simona Ventura è riuscita ancora una volta a far parlare di se. La conduttrice televisiva non ha avuto timore ne dei cosiddetti leoni da tastiera ne tanto meno di chi l’ha sempre criticata. A 55 anni ha ancora un corpo da fare invidia e per concludere il suo messaggio ha voluto regalare a tutti una grande lezione di vita:“Non abbiate paura, poiché ognuna di noi ha la sua immensa bellezza”.

“Estate 2020. Eccomi qui ad Alassio, in questa estate particolare, fiera dei miei 55 anni. È una scelta forte, visto che ormai viviamo in un mondo ossessionato dall’essere perfetti, cancellando ogni difetto. Io che ho vissuto le mie esperienze di vita al momento giusto, ora, dopo quello che abbiamo passato, sono serena! Sapendo che, a parte la pancetta che davvero è difficile debellare (soprattutto perché alla fine sono una buona forchetta) faccio ancora la mia porca figura”. (Continua dopo il post)

Piovono critiche da parte dei fan

Simona Ventura nonostante abbia avuto tre figli ha ancora un corpo eccezionale. Di sicuro non sarà certo qualche centimetro in più di girovita a celare al mondo intero la persona straordinaria che è. In questo momento, piuttosto che pensare a diete e Photoshop, preferisce godersi le vacanze e il suo romantico amore con Giovanni Terzi.

Purtroppo se da un lato in tate hanno apprezzato il suo “coraggio”, dall’altro non sono mancati gli insulti. Dando uno sguardo ai commenti alcune fan di Simona Ventura hanno davvero esagerato evidenziando il seno prorompente, il viso rovinato dalla chirurgia e la sua pancia (secondo qualcuno) cadente.