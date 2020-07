Paola Barale al veleno su Raz Degan e Gianni Sperti: “Direi basta, non so più che dire su di loro…”

Paola Barale al veleno contro Raz Degan

Nella prima puntata di Ogni Mattina il padrone di casa Alessio Viola su Rai Uno ha avuto modo di intervistare Paola Barale. Quest’ultima ha parlato molto dei suoi esordi, dei grandi della televisione con cui ha lavorato e rispondendo alle domande meme. Ma la professionista piemontese ha sorvolato quando il conduttore le ha chiesto qualcosa della sua vita privata. La donna ha mostrato un certo fastidio quando il collega di Adriana Volpe ha menzionato Raz Degan e Gianni Sperti.

A quel punto l’ex valletta de La ruota della fortuna ha stoppato il giornalista dicendo: “Non so perché mi continuano a chiedere di lui, sono passati cinque anni, dal mio ex marito son passati 20 anni, la vita va avanti. Serve anche un po’ di rispetto nei confronti di una persona che non ha più voglia di stare a parlare di determinate cose anche perché non so più che dire, non ci siamo lasciati in buoni rapporti, non ci sentiamo, non ci vediamo”.

Il rapporto interrotto con l’ex naufrago

Sembra proprio che tra Paola Barale e Raz Degan sarà successo qualcosa di imperdonabile visto la reazione della donna a Tutte le mattine, ma anche in una recente intervista a Live Non è la D’Urso. E pensare che dopo la fine della loro relazione l’ex modello e la soubrette avevano deciso di rimanere amici.

Una dimostrazione l’aveva data lei stessa tre anni fa quando volò fino all’Honduras per fare una sorpresa al suo ex che era un naufrago dell’Isola dei Famosi (edizione che ha poi vinto). La donna rimase lì per un paio di giorni e addirittura dormirono insieme in tenda facendo sospettare che tra i due ci fosse ancora del tenero. A quanto pare tutti i fan si sono sbagliati, da quel momento in poi i loro rapporti si sono interrotti in modo brusco.

Il matrimonio fallito con Gianni Sperti

Oltre alla sua relazione con Raz Degan, Paola Barale non ha nessuna intenzione di tornare a parlare del suo matrimonio fallito con Gianni Sperti. I due si sono conosciuti negli Anni Duemila a Buona Domenica dove lui era un ballerino e lei conduttrice.

Il loro matrimonio però è durato pochissimi anni e ancora non sono chiare le motivazioni della loro separazione. In un’intervista fatta a Rivelo, trasmissione di Pietro Gomez, la nota soubrette aveva detto: “Voleva dei figli, io avevo altre priorità, come il lavoro”. Quindi la Barale metteva in primo piano la professione piuttosto che la famiglia.