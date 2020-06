Uomini e Donne: Luigi Mastroianni e Irene Capuano, ritorno di fiamma? Parla l’ex tronista

Luigi Mastroianni ha parlato di Irene Capuano, dalla quale si è allontanato qualche mese fa. Ecco le parole dell’ex tronista sui rapporti con lei e sulla possibilità di un ritorno di fiamma

Uomini e Donne: Luigi Mastorianni e Irene Capuano di nuovo insieme?

Il percorso di Luigi Mastroianni a Uomini e Donne è stato abbastanza travagliato, ve lo ricordate? Prima ha corteggiato Sara Affi Fella fino ad essere la sua scelta. Tuttavia, dopo l’estate è tornato in studio per raccontare che Sara, dopo un paio di settimane in cui era molto sfuggente, ha deciso di chiudere. Alla luce di tutto lo scandalo che ne è venuto fuori dopo, Luigi è diventato tronista.

Durante il trono ha avuto momenti di forte indecisione, ma alla fine, dopo due giorni in villa, ha scelto Irene Capuano che gli ha detto subito di sì. Tra loro c’è stata una relazione che è partita molto piano, con calma e prestando bene attenzione alle parole e ai gesti. Dopo sette mesi la relazione è finita. Entrambi hanno detto che erano incompatibili caratterialmente.

Adesso, dopo il lockdown, qualcuno li ha visti insieme nello stesso posto e i fan della coppia che si è formata a Uomini e Donne hanno iniziato a sognare in un ritorno di fiamma tra i due. A sorpresa, Luigi è intervenuto sulla questione.

Le parole di Luigi

Luigi Mastorianni ha deciso di rispondere ad una domanda su Instagram su Irene, ma immaginiamo che ne arrivino a centinaia di quel tipo. Ad ogni modo, l’ex tronista ha confermato il fatto che lui e Irene, anche se nel breve periodo dopo la scelta, si sono amati molto. Ne hanno passate tante e hanno sempre portato rispetto l’uno per l’altra.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, Luigi ha ribadito che ad un certo punto le problematiche caratteriali e le incomprensioni hanno portato alla fine della loro storia. Ma lui le vorrà sempre bene perchè è stata una persona importante nella sua vita. Ad oggi entrambi hanno voltato pagina, quindi “non sono previsti ritorni di fiamma“.

Ricordiamo che Irene ha stretto un legame particolare con Salvo, il fratello di Luigi, con il quale continua a sentirsi e a vedersi, quando ce n’è la possibilità. Tuttavia, nessun ritorno di fiamma per la coppia. Ognuno sta vivendo la propria vita in serenità. Che cosa ne pensate? Delusi?