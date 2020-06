Supervivientes: Hugo Sierra e Ivana Icardi fanno sul serio, la confessione sui rapporti in Honduras e i progetti per il futuro

Ivana Icardi ha già conosciuto il figlio di Hugo Sierra e Adara Molinero. Lui ha fatto qualche confessione sui rapporti che i due hanno consumato in Honduras

Superviventes: Hugo Sierra e Ivana Icardi di nuovo insieme

Le avventure dei naufraghi nella scorsa edizione di Supervivientes hanno fatto il giro del mondo. Il programma viene trasmesso su TeleCinco in Spagna, ma spesso le immagini e quello che succede tra i concorrenti attirano l’attenzione degli altri Paesi. Così è successo, infatti, nei confronti di Hugo Sierra e Ivana Icardi.

I due si sono lasciati andare alla passione dal secondo giorno di permanenza in Honduras, uniti dall’astio che provavano per Adara Molinero e Gianmarco Onestini. Lei è l’ex compagna di Hugo che l’ha lasciato durante la settima edizione del Gran Hermano Vip per Gianmarco. Lui aveva “sedotto ed abbandonato” Ivana al Grande Fratello 16 in Italia.

Dopo aver consumato rapporti intimi sull’isola davanti alle telecamere, Hugo aveva deciso di lasciare Ivana perchè aveva visto comportamenti che non gli sono piaciuti. Lei ha pianto tanto nel reality, ma poi, qualche settimana dopo la sua conclusione, ha confessato che lei e Hugo si sono dati una seconda possibilità.

Hugo e Ivana fanno sul serio

Da poche settimane Hugo e Ivana hanno iniziato una convivenza a Palma De Mallorca e Ivana ha già conosciuto il figlio di Hugo e Adara. Quest’ultima l’ha portato in aeroporto e Ivana l’ha preso in braccio e si è intrattenuta con lui. Hugo aveva detto che aveva intenzione di presentarglielo, anche se è ancora molto piccolo.

Inoltre, durante un’ospitata in una trasmissione spagnola, Hugo ha ribadito che avrebbe voluto che Ivana fosse rimasta incinta all’Isola, anche perchè comunque i progetti di coppia li porteranno sicuramente ad allargare la famiglia.

Le confessioni sui rapporti

Hugo ha poi parlato del fatto di aver avuto rapporti intimi in Honduras con Ivana davanti alle telecamere. L’uomo ha confermato di non avere usato nessun tipo di contraccettivo ma di essersi affidato alla solita interruzione. Come ha detto lui, a 47 anni riesce a controllarsi molto bene, non come a 25. Tuttavia, ha anche voluto rassicurare tutti quelli che hanno mostrato scetticismo. Infatti, tutti i concorrenti del reality prima di partire per l’Honduras fanno ogni tipo di controllo, da semplici esami del sangue a visite più specifiche. Voi che cosa ne pensate?