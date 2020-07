Adriana Volpe, il suo programma fa flop di ascolti, lei reagisce su Insatgram (FOTO)

Lunedì 29 giugno è cominciata la nuova avventura di Adriana Volpe con il suo programma Ogni Mattina peccato, però, che gli ascolti sono stati davvero un flop. La conduttrice era davvero molto contenta ed emozionata di intraprendere questa nuova esperienza, ma l’inizio non è stato dei migliori.

I fattori che potrebbero aver contribuito a questo inizio decisamente sottotono sono molti. Tra questi, ad esempio, potrebbe esserci l’eccessiva durata dello show. Ad ogni modo, andiamo a vedere tutti i dettagli e come ha reagito la diretta interessata.

Flop per il programma di Adriana

Flop di ascolti per il nuovo programma di Adriana Volpe. La prima puntata è cominciata in modo parecchio negativo dal punto di vista dello share. Andando ad analizzare maggiormente nel dettaglio, vediamo che lo show ha totalizzato un massimo di 98.000 spettatore, ottenendo solo l’1% di share. Si tratta di un risultato parecchio deludente che, comunque, non è riuscito a spegnere l’entusiasmo della padrona di casa.

La Volpe, infatti, è felicissima di cimentarsi in quest’avventura in compagnia di Alessio Viola. Ricordiamo che il programma in questione va in onda dal lunedì al venerdì su TV 8 dalle ore 10.00 alle ore 14.00. Si tratta di ben quattro ore di diretta televisiva che, purtroppo, non sembrano essere molto interessanti per i telespettatori. In ogni caso, è opportuno fare delle premesse. La prima è che il programma necessita in un rodaggio di qualche settimana prima di poter ricevere una valutazione complessiva.

I motivi e la reazione della Volpe

Gli elementi che potrebbero aver contribuito a generare il flop per il programma di Adriana Volpe, almeno per quanto riguarda la puntata d’esordio, sono molti. Innanzitutto, la durata dello show potrebbe essere troppo eccessiva e anche gli argomenti trattati potrebbero risultare un po’ troppo dispersivi. In secondo luogo c’è, sicuramente, l’orario. Molte persone, a quell’ora della giornata, non sono in casa per questioni lavorative o altro.

Molti utenti di Instagram, infatti, si sono complimentati con l’ex gieffina, ma hanno chiarito di essere impossibilitati a seguire la diretta per impegni di lavoro. La protagonista, dal canto suo, ha reagito con la sua solita aplomb ed ha detto di essere comunque molto felice di cimentarsi in questa esperienza. Anche se i numeri, almeno per il momento, non sono dalla sua parte, il suo entusiasmo e la sua voglia di dimostrare non sono state scalfite.