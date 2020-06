Anna Munafò, ex tronista di Uomini e Donne, in ansia per suo figlio: “Non avvicinatevi, sono spaventata” (FOTO)

View this post on Instagram

Vi chiedo una cortesia , visti i suoi pochi giorni di vita , e vista la situazione che purtroppo stiamo ancora vivendo , anche se sono tante le persone che non credono al Covid o che comunque se ne fregano perché poco gli importa , vi chiedo perfavore di non avvicinarvi troppo alla carrozzina se siete senza mascherina e che cmq il bambino non va toccato , non voglio essere maleducata , ma sono spaventata per la troppa leggerezza che vedo in giro . Grazie da Michael 💖💖💖💖💖