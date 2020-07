Grande Fratello Vip: nel cast anche una nota attrice napoletana? Ecco chi ha fatto il provino

Si allunga la lista dei probabili partecipanti al reality, in questo caso la lista delle donne. Ecco chi ha sostenuto il provino secondo un noto magazine

Grande Fratello Vip: la lista dei probabili concorrenti di allunga

Come ormai sapete bene, a settembre partirà la quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante le difficoltà incontrate nella quarta edizione, nonostante il fatto che questa si sia conclusa solamente tre mesi fa, Mediaset ha deciso di dare fiducia ad Alfonso Signorini, affiancato da Pupo come opinionista. La linea adottata dal conduttore ha convinto non solo i piani alti, ma anche molti vip insospettabili che si sono candidati ad entrare nella Casa.

Infatti, come ha detto lo stesso Alfonso, ha visto più di 40 vip tra mondo della musica e della recitazione. Questo è normale, dal momento che lo stop di concerti e set per il Coronavirus ha messo in crisi molti artisti. In questi giorni sono sotto osservazione, inoltre, i più giovani. Mentre il cast sta prendendo forma, però, sono tante le indiscrezioni che compaiono nel web.

Nel cast una nota attrice napoletana?

361 Magazine ha rivelato che Tosca D’Aquino ha fatto il provino per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ovviamente non è ancora stata confermata, ma pare che ci siano buone probabilità. Infatti, anche se l’attrice napoletana sarà impegnata sul set de I bastardi di Pizzofalcone, le riprese termineranno proprio a settembre e lei potrebbe essere libera di partecipare. Che cosa ne pensate? (Continua dopo la foto)

Le ultime indiscrezioni

Tosca sarebbe nuova nel mondo del reality, anche se in passato ha partecipato ad un paio di talent: Notti sul ghiaccio nel 2007 con Milly Carlucci e Bake Off Italia Celebrity Edition nel 2017. Tuttavia, ci sono indiscrezioni che riguardano anche altre donne che conoscono già questo tipo di esperienza. Ad esempio, Vera Gemma è in trattative (ha partecipato a Pechino Express), oppure Flavia Vento (ha partecipato a La Fattoria e a L’Isola dei Famosi).

Ma non solo, ormai si dà per certa la presenza nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip anche di Elisabetta Gregoraci e ci sono voci che vorrebbero nella Casa anche le sorelle Buccino, Justine Mattera, Patrizia De Blanc.

Inoltre, pare che ci sia la possibilità di vedere coppie di famosi come unico concorrente. Stando alle ultime voci, ovviamente non confermate, potrebbero esserci Andrea Damante e Giulia De Lellis, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione.