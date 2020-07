Simona Ventura azzarda: “Faccio la mia figura” (FOTO)

Simona Ventura nonostante l’età ha un fisico da invidiare

Simona Ventura ha deciso di condividere gli scatti delle sue vacanze con i follower, pensando di farli felici, rendendoli protagonisti di qualcosa che ha a che fare con la sua vita privata. La conduttrice è andata in vacanza, in Liguria in compagnia dei suoi figli, Caterina e Giacomo e ovviamente anche con il suo compagno Giovanni Terzi che ha portato con lui il figlio Giulio Antonio.

Hanno scattato foto e pubblicato tutto su Instagram mostrandosi felici, tutti insieme. Nessun ritocco, nessun intervento su alcune foto, tutte al naturale, mostrano quanto Simona Ventura sia tuttora bella, in forma nonostante l’età. È lei stessa ad affermare che nonostante tutto riesce a fare la sua bella figura. (Continua dopo la foto)

Simona Ventura: è una scelta forte

Simona Ventura reduce da tante polemiche sui social per qualunque motivo ci tiene a sottolineare che sa di aver fatto una scelta forte, è una decisione che non tutti avrebbero fatto. Postare foto senza modificarle, mettersi in mostra, farsi vedere con pregi e difetti. Sa benissimo di non avere più lo stesso fisico di vent’anni fa, ma non è un vergogna. Vuole farsi vedere per quella che è, tanto sa bene, afferma, che le critiche arriveranno comunque.

Sotto il post scrive che oggi pubblicare una foto al naturale, senza utilizzare programmi che permettono di modificare i difetti è una scelta coraggiosa perché si vive in un mondo di perfezione, chi non è perfetto viene preso di mira, accusato, preso in giro. Lei però dice di non avere paura. Lascia quindi il via libera ai follower che possono decidere di dire la qualunque, senza ferirla minimamente.

Arrivano le critiche, ma la Ventura dimostra indifferenza

Così sono subito arrivati i commenti negativi, molti follower le hanno scritto che avrebbe potuto evitare di mettersi in mostra con un bikini data l’età e la forma fisica non perfetta. C’è stato anche chi le ha fatto i complimenti per essersi mantenuta in ottima forma nonostante tutto. Lei però afferma che l’esperienza di vita e il bagaglio che ha dietro le permettono di essere totalmente indifferente ed insofferente. Ha la pancetta che è impossibile da togliere, ma è bella comunque. Le basta questo, delle critiche non se ne fa nulla.

Intanto qualche giorno fa lei ed il compagno Giovanni hanno festeggiato il suo compleanno. Lei gli ha dedicato un post davvero dolce lo ha ringraziato di averla accolta insieme a tutta la sua famiglia, per la serenità e l’amore che le dà, per essere il porto sicuro che l’accoglie tra alti e bassi. Condividono gioie e dolori e lo fanno con la voglia di viversi al 100%. Si amano davvero.