Nina Moric si arrabbia con Carlos: “Non devi prendere esempio da tuo padre” (FOTO)

Nina Moric e Fabrizio Corona sembrano essere in ottimi rapporti, specie per il bene di loro figlio Carlos. In queste ore, però, è accaduto un episodio che ha fatto un po’ innervosire la modella croata.

Il giovanotto ha trascorso alcuni giorni in compagnia di suo padre e pare non si sia comportato in modo proprio esemplare. La Moric, allora, appena lo ha visto, non ha potuto fare a meno di fargli una bella tirata d’orecchie.

Lo sfogo di Nina Moric contro Carlos

Nelle recenti Instagram Stories di Nina Moric, la donna si è arrabbiata con suo figlio Carlos per non essersi comportato bene. Dietro i suoi atteggiamenti pare ci fosse Fabrizio Corona e questo ha fatto perdere le staffe alla donna. In particolar modo, la protagonista ha notato che il giovane stesse assumendo degli atteggiamenti un po’ troppo simili a quelli dell’ex re dei paparazzi. Il suo modo di agire e di esprimersi è sembrato a Nina un po’ inopportuno e da bulletto e questo non la rende certamente orgogliosa.

Per questo motivo, non appena Carlos è tornato a casa ha provveduto a sgridarlo pubblicamente. Nina ha chiesto a suo figlio di non lasciarsi condizionare né da lei né da suo padre. La donna ha una profonda stima del giovane, pertanto, vorrebbe che continuasse a coltivare la sua bellezza interiore e non solo quella esteriore. Nello specifico gli ha detto di non comportarsi come fa suo padre. (Continua dopo la foto)

La risposta di Carlos e di Corona

Carlos, dal canto suo, ci ha tenuto a tranquillizzare sua madre Nina Moric, ma poi non ha potuto fare a meno di provocarla. Nel dettaglio ha fatto dei ragionamenti alquanto contorti in merito alla voglia di accrescere la sua altezza e il suo fisico. Per riuscire nel suo intento, il ragazzo ha detto che avrebbe dormito sul pavimento, in modo che i muscoli si distendano e gli consentano di acquistare qualche centimetro in più.

Dinanzi tali parole, la Moric non ha potuto fare a meno di mostrarsi in disaccordo e di esortare il giovane a smetterla. Corona, invece, sembra molto felice di come stia venendo su suo figlio. L’ex paparazzo, inoltre, è molto felice che il ragazzo voglia trascorrere molto tempo in sua compagnia, sta di fatto che lo ha anche preso in giro dicendogli di non poter più fare a meno di lui.