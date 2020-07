Taylor Schilling la protagonista di ‘Orange is the new black’ ha fatto coming out (FOTO)

Taylor Schilling felice accanto alla sua compagna

Taylor Schilling ricondivide la storia della sua compagna, una foto romantica di loro due e così fa coming-out affermando di essere orgogliosa di starle al fianco, orgogliosa di ciò che sono.

Già da tempo giravano voci sul loro conto, adesso è arrivata la conferma dalla diretta interessata, che ha annunciato al mondo intero di avere una relazione stabile con la musicista ed artista. Lei super famosa per l’interpretazione di Piper Chapman di ‘Orange is the new black’, in tutte le sette stagioni. Lei un’artista a tutto tondo, vivono una relazione bisessuale.

L’attrice rivela che in passato ha avuto tanti rapporti, la maggior parte tutti i seri; tutto è stato facilitato dal fatto che è una persona molto espansiva. Adesso ha scelto di fare coming out soltanto perché si è sentita di annunciare al mondo la relazione con la donna che ama. In realtà lei odia le etichette, odia questo genere di informazioni, rivelazioni e dichiarazioni. Tutte le sue relazioni del passato sono state meravigliose, non sono mai state etichettate o annunciate al mondo. (Continua dopo la foto)

Taylor Schilling le relazioni del passato sono rimaste segrete

Taylor Schilling afferma che già dal 2016 un giornale di gossip parlava della sua fidanzata segreta Carrie Brownstein che era anche una sua collega bisessuale nota al mondo per aver recitato nella serie Transparent. Però ai tempi in accordo decisero di non parlarne e di non rilasciare dichiarazioni in merito.

La scorsa domenica invece lei e la sua compagna hanno deciso di dirlo e di raccontare come sono andate le cose tra loro due. Quindi hanno affermato che si sono conosciute circa un anno fa tramite degli amici in comune. Da allora non si sono più separate, hanno anche trascorso la quarantena insieme che è stata la vera prova d’amore.

La maggior parte delle coppie durante questo periodo di convivenza forzata si sono lasciate perché hanno scoperto di non andare d’accordo, di non essere fatti gli uni per gli altri. Loro invece hanno avuto più che ha una conferma positiva sul rapporto.

Dopo il gay pride arrivano tante rivelazioni

A rivelare di essere bisessuali non sono state soltanto le due, ma anche molti altri personaggi dello spettacolo. Per esempio l’attrice del film Hairspray ha pubblicato un tik tok in cui balla la canzone “i’m coming out” di Diana Ross e subito dopo si è mostrata su Instagram postando una foto con su scritto “I’m gay”.

Gli utenti l’hanno subito inondata di messaggi positivi e di auguri. Tutti i siti hanno parlato del suo gesto. Nessuno ne ha parlato male, così Nikki ha voluto ringraziare tutti con un messaggio pubblicato sui social.