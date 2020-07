Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza: tra poco la convivenza

Paola e Federico si sono concessi una piccola vacanza prima del grande passo, la convivenza. Ecco che cosa ha scritto lei sui social

Paola Di Benedetto e Federico Rossi in vacanza

Paola Di Benedetto e Federico Rossi non possono essere più felici. Dopo la crisi e i mesi di lontananza, adesso la coppia è decisa a non lasciarsi più. Paola aveva partecipato a Ciao Darwin nelle vesti di Madre Natura e poi a L’Isola dei Famosi in cui ha iniziato una storia con Francesco Monte. Lui l’ha lasciata dicendo che non provava un sentimento e lei, dopo la sofferenza, ha deciso di provare a scrivere a Federico.

Federico, cantante del duo Benji e Fede, l’aveva già contattata su Instagram dimostrandole il suo interesse e, infatti, tanto è bastato per far iniziare la loro relazione. Dopo un anno, però, ecco la crisi e il messaggio di lei che metteva fine alla storia. Lui non si è dato per vinto e ha fatto di tutto per riconquistarla. Adesso la coppia, dopo mille problemi, sta vivendo qualche giorno di vacanza, prima del passo importante.

La vacanza e poi la convivenza

Paola ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip e ha vinto. Tuttavia, da gennaio ad aprile non ha potuto vedere Federico, se non in qualche video che lui le ha mandato nella Casa. Quando il reality è finito, la coppia ha dovuto affrontare anche la lontananza dovuta alla chiusura delle regioni nel pieno della pandemia da Coronavirus.

Sono riusciti a ricongiungersi soltanto qualche settimana fa con grande emozione loro e di tutte le persone che li seguono da tanto tempo con affetto. Il periodo di lontananza ha rafforzato i loro sentimenti, tanto che appena hanno potuto si sono dati da fare alla ricerca di una casa a Milano.

In questi giorni Paola e Federico sono in vacanza in Toscana e si stanno concedendo mare, sole, tuffi dalle scogliere e qualche imprevisto con le cavallette. Sembrano davvero molto felici insieme. Paola in una Instagram Story ha scritto che sono insieme ormai da quasi due anni e che tra non molto dovrà sopportare Federico ogni giorno.

Infatti, pare che tutto sia pronto per la convivenza. La casa è stata scelta, la voglia di stare insieme non può essere più grande di così. Milano è la città perfetta per loro che per lavoro devono soggiornarci spesso. Voi che cosa ne pensate di questa coppia? Felici per loro?