Alessia Orlandi di Amici la ricordate? Ecco com’è oggi (FOTO)

Alessia Orlandi tra critiche ed apprezzamenti eccola oggi

Alessia Orlandi in pochi la ricorderanno, ma è un ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, partecipò alla terza edizione nel 2003 vinta da Leon Cino. Ai tempi divise il pubblico, c’era chi la amava proprio perché era una persona particolare, una giovane ragazza dal look sbarazzino, una di quelle che come si dice o la ami o la odi.

In molti la odiavano proprio perché appariva piena di talento, ma a tratti era strafottente. Aveva i capelli lisci, lunghezza media, frangetta sbarazzina, davvero una bellissima ragazza.

È rimasta dentro la scuola per tanti mesi colpendo tutti per il timbro dolce e cristallino, che ricordava più che altro una bimba. Secondo qualcuno non era all’altezza degli altri concorrenti, secondo altri invece era davvero unica e proprio per questo meritava di rimanere nella scuola di Amici. Se non altro oltre che brava aveva qualcosa in più, carattere a parte che a quanto pare non le dava grosse soddisfazioni. Un’altra cosa che non convinceva era la predisposizione e la richiesta della cantante di intonare molte più canzoni in francese rispetto ad altre lingue. (Continua dopo la foto)

Alessia Orlandi è tanto cambiata, oggi suona in una band

Alessia Orlandi da allora ad oggi è cambiata tantissimo, non ha raggiunto il podio durante Amici, ma la sua vittoria l’ha avuta fuori dalla scuola. Oggi infatti fa parte di una band, mentre al termine dell’esperienza nella scuola di Amici dal 2004 al 2006 andò in tour con Footloose. Nel 2007 entrò a far parte dell’Accademia della Fonderia degli artisti diretta da Giampiero Ingrassia. Una grandiosa soddisfazione arrivata dal nulla. La band di cui fa parte è praticamente la sua vita, la ama con tutta se stessa, ama condividere ciò che fanno con i suoi follower, mostrandosi in ogni momento e mostrando loro tutto il repertorio.

Il nome della band è Frangettas Anni ’60, è facilissimo capire che il repertorio della loro musica si rifà proprio agli anni sessanta ed agli anni settanta. In genere si esibiscono alle feste private, raramente a quelle pubbliche, ma sono tanto richiesti per i matrimoni. Hanno una pagina Facebook dove è possibile contattarli.

Il look elegante e femminile depone a suo favore: adesso è una bellissima donna

E’ ormai adulta, ha mantenuto i capelli lunghi, ha fatto i riflessi biondi, veste in modo molto più elegante e raffinato per mettere in mostra la femminilità. Ha quindi lasciato andare il look trasandato e ribelle del 2003.

Con questa nuova versione ai follower piace molto di più infatti i commenti che troviamo sotto i suoi post sono davvero ricchi di belle parole nei suoi confronti. Un’altra soddisfazione: chi ai tempi la criticava adesso la sostiene ed apprezza.