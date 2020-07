Pago vittima dei ladri, gli hanno rubato il portafogli

Pago è stato al centro del gossip delle ultime settimane a causa della rottura definitiva del suo rapporto con Serena Enardu. Se, però, oggi si parla nuovamente di lui non è per questa separazione ma per una disavventura che il cantante sardo ha appena subìto a Milano, dove si è trasferito da poco.

Lasciato il portafogli in macchina mentre era in palestra, infatti, Pago ha trovato, al suo ritorno, il finestrino rotto e il portafogli non c’era più. Una vera e propria disavventura che il cantante ha commentato praticamente subito dopo la scoperta con un video su Instagram. Cos’ha detto? Vediamolo.

Pago, il furto subito

Pago ha lasciato la Sardegna alla volta di Milano dove, per il momento, si sta dedicando quasi del tutto al suo lavoro e alla promozione del nuovo libro e del nuovo singolo. Ad attenderlo nella grande metropoli lombarda, però, non soltanto il lavoro ma anche una brutta sorpresa. Poche ore fa, recatosi in palestra per rilassarsi ed allenarsi, il cantante ha trovato il vetro laterale dell’auto in frantumi. I ladri l’avevano rotto per impossessarsi del portafogli lasciato (forse distrattamente) all’interno dell’abitacolo.

Subito dopo la spiacevole scoperta, Pago ha registrato un video che ha poi postato su Instagram. In queste riprese ha inquadrato il vetro rotto e parlato di quanto successo. “Buon martedì” ha augurato ai suoi fans, proseguendo “Vado in palestra, poi vado a cambiare questo vetrino e poi vado a farmi benedire”. L’uomo si è poi augurato che almeno i ladri utilizzino quanto sottrattogli per comprarsi da bere o da mangiare.

Il trasferimento post separazione

Non è da molto tempo che Pago ha deciso di trasferirsi a Milano. Lo ha fatto, infatti, subito dopo lo stop della storia con Serena Enardu per allontanarsi un po’ da tutto e per avere più comodità sul lavoro. Vivendo a Milano, infatti, è più semplice per lui provvedere al meglio alla promozione del libro, del disco e alla programmazione degli impegni per il prossimo futuro.

Nessun riferimento, invece, alla storia con Serena Enardu. D’altro canto il furto subito da Pago a Milano non poteva dare alcuno spunto per parlare dell’ex fidanzata. Il cantante aveva chiarito in merito di essersi sentito tradito dalla Enardu per delle bugie relative al rapporto con Alessandro Graziani. Ecco perché, almeno per il momento, l’uomo ha deciso di catalizzare tutte le sue energie sul lavoro tralasciando, per ora, la vita sentimentale.