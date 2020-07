Oroscopo 1 luglio 2020: i Sagittario devono abbandonare la routine, Acquario positivi

L’Oroscopo del 1 luglio denota un po’ di indecisione per i Pesci. Gli Acquario, invece, saranno energici e propositivi. Sagittario abbandonate la routine.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siate calmi e pazienti nell’affrontare la giornata odierna. Oggi potrebbe esserci una forte propensione a lasciarvi trasportare dalle discussioni, anche se futili. Ad ogni modo, dimenticherete con facilità le liti, ma non è detto che anche gli altri la vedano in questo modo, Pertanto siate calmi e pazienti.

Toro. Le relazioni di coppia potrebbero essere messe a dura prova in questo periodo. Situazione diametralmente opposta, invece, per quanto riguarda i single. In questo periodo sono favoriti gli incontri e le nuove conoscenze. Nel lavoro cercate di stringere i denti e di ingoiare qualche rospo, questo non è il momento di esporsi troppo.

Gemelli. I nati sotto questo segno devono rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Specie in ambito lavorativo ci sono delle novità in arrivo. Per quanto riguarda i sentimenti, invece, sono favoriti i single, i quali potrebbero rimanere spiazzati da qualche conoscenza fatta in questo periodo. Le coppie vivranno un momento di tranquillità.

Cancro. L’Oroscopo del 1 luglio esorta i nati sotto questo segno a fare un distinguo tra la ragione e il sentimento. Cercate di essere un po’ più razionali nelle decisioni e meno impulsivi. Oggi correte il rischio di lasciarvi andare a provocazioni insensate che contribuiranno solamente a oscurare il vostro umore.

Leone. I mille impegni che avete in questo periodo vi stanno un po’ allontanando dalle questioni di cuore. Ricordate, però, che questo è il momento propizio per fare passi importanti e per regalare alla vostra storia un salto di qualità. Nel lavoro siate concentrati, ci sono molte decisioni da prendere.

Vergine. Ottimo periodo per quanto riguarda il lavoro e gli investimenti. State vivendo una fase di ripresa sotto questo punto di vista, mentre i sentimenti potrebbero essere messi un po’ nell’angolo. Siete molto concentrati nella vita professionale, ma non trascurate la sfera affettiva perché potreste pentirvi.

Previsioni 1 luglio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento tendenzialmente positivo sotto tutti gli aspetti. Specie il lavoro è alquanto favorito in questi giorni. Approfittate della carica e dell’energia che avete per dimostrare le vostre capacità. In amore c’è una tregua, pertanto, cercate di non originare sterili conflitti su cose di poco conto.

Scorpione. Prestate attenzione alle emozioni. Oggi c’è il rischio di essere un po’ troppo passionali e irruenti. Fate attenzione quando vi confronterete con altre persone perché potreste manifestare con troppa veemenza il vostro punto di vista. Se qualcuno cerca di condizionarvi reagite in modo negativo. In certi casi, però, sarebbe necessario ascoltare i consigli.

Sagittario. L’Oroscopo del 1 luglio esorta i nati sotto questo segno a dare una scossa alla propria vita. La routine non fa per voi, pertanto, se volete continuare a tenere vivo il rapporto dovrete renderlo un po’ più frizzante. Nel lavoro ci sono molte cose da fare, non lasciatevi prendere dal panico.

Capricorno. Siete tra i segni più improvvisatori dello zodiaco e questo non è sempre un vantaggio. In questo momento sentite il bisogno di fare un po’ di ordine e di pianificare il vostro futuro. Tale necessità, però, potrebbe scontrarsi con quello che pensa il vostro partner. Se siete single, invece, fate attenzione agli incontri di questo fine settimana.

Aquario. Molti dei nati sotto questo segno sono impegnati nel costruire le basi del proprio futuro. Questo, dunque, vi spinge ad essere più attenti dal punto di vista delle finanze. In amore il periodo è favorevole. Vi sentite amati e appagati e questo vi fa stare molto tranquilli. Nel lavoro ci vuole pazienza.

Pesci. Oggi non è la giornata adatta per prendere delle decisioni importanti. Sarete pervasi da dubbi, specie sul lavoro e questo vi renderà parecchio suscettibili. In amore c’è una ripresa, ma dovete evitare di fidarvi subito delle persone. Onde evitare di rimanere di nuovo scottati, andateci piano.