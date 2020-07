Vacanze di lusso per Sonia Bruganelli, polemica per l’igiene: “Dove ha lasciato Paolo Bonolis?” [FOTO]

Sonia Bruganelli in vacanza coi figli

Anche Sonia Bruganelli a causa della pandemia da Coronavirus ha deciso, almeno per il momento, di fare delle vacanze estive Made in Italy. La moglie di Paolo Bonolis, mattatore di Ciao Darwin e Avanti un altro, attualmente in onda in replica, si trova da qualche giorno con i figli nella lor villa di Ansedonia, in Toscana.

Una località marittima cui privilegia la presenza di altri due big della televisione italiana, ovvero Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. Ovviamente Lady Bonolis non poteva documentare parte delle sue giornate postando degli scatti e dei video tra le Stories di Instagram. Contenuti che come al solito ricevono anche le feroci critiche da parte dei leoni da tastiera. Parole al vetriolo che spesso toccano anche i figli.

Lady Bonolis accusata di essere poco igienica: il motivo

Qualche giorno fa, sempre sul suo account personale Instagram, Sonia Bruganelli ha condiviso uno scatto che mostra il secondogenito Davide e alcuni suoi amici in piscina. Nello specifico, stando alle risposte date dalla produttrice ad alcuni commenti dei follower, siamo venuti a conoscenza che il figlio è il ragazzo ritratto di spalle abbracciato a Silvia, la primogenita della coppia.

Mentre la giovane messa sul salvagente a forma di unicorno che si nasconde all’obbiettivo è Adele, la più piccola di casa Bonolis. A corredo della foto, la proprietaria della SDL 2005 ha scritto la seguente didascalia: “Ragazzi ne abbiamo?”. (Continua dopo il post)

Sonia Bruganelli senza Paolo Bonolis

Non tutti hanno apprezzato il contenuto pubblicato da Sonia Bruganelli. Infatti, alcuni follower hanno immediatamente puntato il dito contro la produttrice e il marito. Alcuni hanno chiesto per quale ragione tutti i ragazzi non indossano la cuffietta sottolineando che l’igiene è la prima cosa. C’è da dire, però, che si tratta di una piscina privata e non pubblica.

Altri internauti invece hanno scritto: “Sei da sola? Dove sta Bonolis?”; “Invita qualche bambino che non sa come è fatta una piscina, invece di ostentare tutti i tuoi privilegi”; “Anche tu estate fai-da-te? Non credo. Ci prendi in giro”. Oltre alle critiche sono arrivate anche dei commenti positivi e le difese da parte dei veri seguaci della coppia. Questi hanno accusato gli haters di essere solo dei grandi invidiosi.