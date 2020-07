Cristian Gallella nella bufera, scioccanti accuse contro una fan: ‘Ammazzati’ (FOTO)

Cristian Gallella e Tara Gabrieletto sarebbero in crisi. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e Donne, ha già affrontato parecchi alti e bassi, ritornando di nuovo al centro del gossip. I due, dopo l’ultima esperienza televisiva a Temptation Island Vip sono quasi scomparsi dai social.

Basta vedere, infatti, l’ultimo post dell’ex tronista che risale a più di un anno fa. I due ex partecipanti del dating show della De Filippi hanno continuato a viversi coltivando l’amore che provano l’uno nei confronti dell’altro, convolando anche a nozze. Qualche ora fa, però, Tara ha condiviso una serie di storie su Instagram in cui ha affermato di attraversare un periodo non facile e di non essere ancora pronta per svelarne i dettagli.

A lasciare il pubblico senza parole, la risposta di Cristian Gallella, rivolta direttamente ad una fan curiosa di sapere cosa sta accadendo con sua moglie. L’affermazione decisamente pesante del modello ha creato un forte caos sul web, tanto che in molti si sono indignati.

Cristian Gallella indigna il web con una frase shok

Cristian Gallella molto probabilmente questa volta ha davvero esagerato. Nelle ultime ore la crisi tra lui e Tara sembra quasi scontata e l’ex tronista ha voluto dire a modo suo la propria opinione. Alle insinuazioni di una fan, che ha semplicemente esposto il suo pensiero, il giovane è stato molto ‘cattivo’ rispondendo a tono. “Cristian è finito il tempo delle serate, dei quattrini facili. Ci vuole uno scoop. Questi non stanno insieme da secoli, finalmente precipitati nel dimenticatoio e poi riemergono, perchè?” La risposta di Cristian Gallella non si è fatta attendere e senza peli sulla lingua ha risposto alla giovane: ammazzati! (Continua dopo il post)

L’amore nato grazie a Ued

Cristian Gallella e Tara sono stati di sicuro una delle coppie più longeve nate nello storico programma di Maria De Filippi. La loro conoscenza ha fatto impazzire migliaia e migliaia di fan di Uomini e donne tanto che ad oggi sono ancora molto amati. Dopo la l’addio al trono classico, la coppia si è rimessa in gioco partecipando successivamente a Temptation Island e mettendo dunque alla prova il loro amore.

Nel 2016, con qualche piccolo ripensamento sono riusciti a convolare a nozze. Il gossip, però, ha continuato a mettere a rischio la loro storia. Lo scorso anno, infatti, alcun e voci hanno visto Cristian vicino ad un’attrice a luci rosse. Rumors smentito dalla stessa Tara su alcune storie di Instagram.