Daniele Scardina grave lutto per il pugile e Diletta Leotta (FOTO)

Lutto per Daniele Scardina, è morto il nonno, il fidanzato di Diletta Leotta posta sui social un commovente messaggio in cui lo ricorda con affetto

Brutto momento per Daniele Scardina, il compagno di Diletta Leotta ha perso il nonno. Il grave lutto che ha colpito il pilota oscura in un certo senso la felicità della coppia. E’ lo stesso pugile a dare la notizia sui social, dove ha postato un messaggio commovente in cui ricorda il nonno con affetto.

Scardina ha pubblicato infatti uno scatto in cui lui abbraccia il nonno e gli dà anche un bacio. Il fidanzato della conduttrice e giornalista Leotta ha anche aggiunto alcune parole che dimostrano come sia molto legato al nonno. Non ha avuto alcuna esitazione a parlare della sua morte e così ha bloccato qualsiasi cosa potessero dire i fan. (Continua dopo la foto)

Daniele Scardina pubblica una foto con il nonno

Il pugile pare non abbia bisogno di essere consolato da persone che in questo momento direbbero solo parole di circostanza. E gli utenti non farebbero altro che dare la propria opinione magari gettando ombre sul pugile. Scardina ha invece salutato il nonno proprio come desiderava e ha scelto il silenzio.

Sotto la foto ha messo appunto qualche riga, qualche frase detta col cuore, che fa capire il suo amore per l’amato nonno. Daniele ha detto che gli mancherà tanto e che il suo cuore ne risentirà. Il giovane nello scatto postato sul social bacia il nonno che sorride al gesto del nipote. Il nonno appare spensierato e felice di avere accanto l’amato nipote, e si capisce benissimo quanto siano legati.

Nessun commento dalla Leotta

Come dice Scardina, adesso gli toccherà spiegare al suo cuore che non potrà più rivivere quei momenti di spensieratezza. La morte del nonno ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita del pugile. La fidanzata ancora non ha fatto alcun commento sulle parole scritte dal giovane. E forse è anche meglio così, visto che finisce spesso nella bufera. Infatti, qualsiasi cosa faccia Diletta Leotta solleva critiche e polemiche, e sono tanti gli utenti che spesso inveiscono contro di lei.

La Leotta è fidanzata con Scardina da circa due anni e i due, spesso lontani per motivi di lavoro, sono molto affiatati. Di recente Diletta è stata anche ospite dei genitori di Scardina e ci sono state le presentazioni. Probabilmente la coppia intende fare qualche passo importante.